В Сейме отметили Международный день рома

В ходе празднования литовские организации рома, политики и гости из-за границы обсудили вопросы улучшения интеграции общины в общество и снижения стереотипов.
До этого у Сейма состоялось пение гимна рома и торжественный спуск цветочных венков по реке Нерис (у Жверинского моста, на стороне Сейма Литовской Республики).
8 апреля 1971 года в Лондоне впервые состоялся Всемирный цыганский конгресс, в ходе которого была основана международная организация, представляющая цыган, Union Romani Internationale, а 8 апреля был объявлен Международным днем рома.
Официально этот день был объявлен 19 лет спустя – в 1990 году. Это было сделано во время четвертого Всемирного цыганского конгресса в Польше.
Оставить комментарий Читать комментарии