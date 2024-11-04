В Сейме нового созыва Литвы будут работать восемь миллионеров: кто самый богатый депутат?

За ним идет социал-демократ Гинтаутас Палуцкас, которого внутри партии называют возможным кандидатом на пост премьер-министра, – его состояние оценивается в 2 млн 138 тыс. евро.
На третьем месте по стоимости задекларированного имущества находится адвокат Игнас Вегеле, пытавшийся добиться успеха на президентских выборах и прошедший в парламент по списку от Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ). Его задекларированное имущество оценивается более чем в 1 млн 860 тыс. евро.
Четвертый – лидер партии „Свобода и справедливость“, бывший столичный градоначальник Артурас Зуокас с имуществом на сумму более чем в 1 млн 556 тыс. евро.
В пятерку богатейших будущих депутатов Сейма также входит представитель Движения либералов Арминас Лидека с имуществом стоимостью в 1 млн 359 тыс. евро.
Кроме того, возвращающийся в Сейм социал-демократа Шарунас Бирутис владеет имуществом стоимостью более 1 млн 71 тыс. евро. Имущество стоимостью более 1 млн евро также задекларировали бывший депутат Европарламента, „крестьянин“ Бронис Ропе и нынешний министр сельского хозяйства, консерватор Казис Старкявичюс.
27 октября состоялся второй тур выборов в Сейм. Больше всего мандатов получила Социал-демократическая партия Литвы – у нее будет 52 мандата в парламенте.
Нынешние правящие консерваторы находятся на втором месте с 28 мандатами, а занимающая третье место Заря Немана получит 20 мест в парламенте.
В Сейм следующего созыва также прошел Союз демократов „Во имя Литвы“ с 14 мандатами, Движение либералов с 12 мандатами и Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) с 8 местами в парламенте.
В парламент также прошли три представителя Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) – Ярослав Наркевич, Рита Тамашунене и Чеслав Ольшевский. Впервые в Сейме будет работать представитель Национального объединения Витаутас Синица. Мандат также получили председатель партии „Свобода и справедливость“ Артурас Зуокас и самовыдвиженцы Виктор Федоров и Виталиюс Шершнёвас.
В ходе повторного голосования явка избирателей составила 41,31 проц.