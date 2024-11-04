В Сейме нового созыва Литвы будут работать восемь миллионеров: кто самый богатый депутат?

За ним идет социал-демократ Гинтаутас Палуцкас, которого внутри партии называют возможным кандидатом на пост премьер-министра, – его состояние оценивается в 2 млн 138 тыс. евро.

На третьем месте по стоимости задекларированного имущества находится адвокат Игнас Вегеле, пытавшийся добиться успеха на президентских выборах и прошедший в парламент по списку от Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ). Его задекларированное имущество оценивается более чем в 1 млн 860 тыс. евро.

Четвертый – лидер партии „Свобода и справедливость“, бывший столичный градоначальник Артурас Зуокас с имуществом на сумму более чем в 1 млн 556 тыс. евро.