В Сейме кипели страсти по поводу резолюции по Грузии: рассмотрение проекта было перенесено

„Хочу обратить внимание, что впервые, по крайней мере за время моего пребывания в истории Сейма, мы как Сейм не смогли отреагировать на события, которые являются очень печальными. Людей избивают, против них применяется сила. И эта резолюция должна была быть направлена ​​именно на то, чтобы остановить это насилие“, – сказал консерватор Жигимантас Павилёнис.

Перерыв в рассмотрении резолюции до следующего заседания был запрошен председателем Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) Гедримасом Еглинскасом. Несмотря на замечание консерватора Юргиса Размы о том, что перерывы в рассмотрении резолюции не предусмотрены уставом Сейма, парламентарии тем не менее решили проголосовать по этому предложению.

„Дорогая Агне, я не сомневаюсь в решимости господина Ремигиюса Мотузаса – председателя комитета по иностранным делам, и господина Гедримаса Еглинскаса – председателя комитета по национальной безопасности и обороне, защищать Грузию, но я сомневаюсь в вашей. Потому что это решение было принято после того, как вы обошли свою фракцию и пошептали каждому из ее членов“, – сказала Чмилите-Нильсен.

В свою очередь лидер Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен обвинила в этом решении вице-спикера Сейма, представительницу партии „Заря Немана“ Агне Ширинскене.

„Какое-то предложение не устроило или какая-то деталь? Назовите причину, по которой необходим перерыв и какова дальнейшая судьба резолюции по вашему плану?“ – спросил он.

Не скрывал своего возмущения и староста фракции консерваторов Миндаугас Линге, попросив правящих хотя бы озвучить причину, по которой было принято решение перенести голосование по резолюции.

„И мне бы очень хотелось, чтобы мы в Сейме активно отреагировали и просто заявили, что и этот Сейм уже становится управляемым шушуканьем госпожи Ширинскене“, – подчеркнула она.

Однако председатель комитета Сейма по иностранным делам, староста социал-демократической фракции Ремигиюс Мотузас заверил, что резолюция будет представлена ​​на заседании в четверг.

„Возможно, была некоторая спешка, потому что мы внесли ее утром. Но завтра у нас еще заседание комитета по иностранным делам, и я обещаю, что в четверг мы еще раз представим резолюцию и, думаю, она будет принята“, – подчеркнул политик.