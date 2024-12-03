В Сейме кипели страсти по поводу резолюции по Грузии: рассмотрение проекта было перенесено

Перерыв в рассмотрении резолюции до следующего заседания был запрошен председателем Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) Гедримасом Еглинскасом. Несмотря на замечание консерватора Юргиса Размы о том, что перерывы в рассмотрении резолюции не предусмотрены уставом Сейма, парламентарии тем не менее решили проголосовать по этому предложению.
За перерыв проголосовали 64 депутата Сейма, против – 20, воздержались – 4 депутата.
Это решение вызвало резкую реакцию со стороны оппозиции.
„Хочу обратить внимание, что впервые, по крайней мере за время моего пребывания в истории Сейма, мы как Сейм не смогли отреагировать на события, которые являются очень печальными. Людей избивают, против них применяется сила. И эта резолюция должна была быть направлена именно на то, чтобы остановить это насилие“, – сказал консерватор Жигимантас Павилёнис.
Не скрывал своего возмущения и староста фракции консерваторов Миндаугас Линге, попросив правящих хотя бы озвучить причину, по которой было принято решение перенести голосование по резолюции.
„Какое-то предложение не устроило или какая-то деталь? Назовите причину, по которой необходим перерыв и какова дальнейшая судьба резолюции по вашему плану?“ – спросил он.
В свою очередь лидер Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен обвинила в этом решении вице-спикера Сейма, представительницу партии „Заря Немана“ Агне Ширинскене.
„Дорогая Агне, я не сомневаюсь в решимости господина Ремигиюса Мотузаса – председателя комитета по иностранным делам, и господина Гедримаса Еглинскаса – председателя комитета по национальной безопасности и обороне, защищать Грузию, но я сомневаюсь в вашей. Потому что это решение было принято после того, как вы обошли свою фракцию и пошептали каждому из ее членов“, – сказала Чмилите-Нильсен.
„И мне бы очень хотелось, чтобы мы в Сейме активно отреагировали и просто заявили, что и этот Сейм уже становится управляемым шушуканьем госпожи Ширинскене“, – подчеркнула она.
Однако председатель комитета Сейма по иностранным делам, староста социал-демократической фракции Ремигиюс Мотузас заверил, что резолюция будет представлена на заседании в четверг.
„Возможно, была некоторая спешка, потому что мы внесли ее утром. Но завтра у нас еще заседание комитета по иностранным делам, и я обещаю, что в четверг мы еще раз представим резолюцию и, думаю, она будет принята“, – подчеркнул политик.
В свою очередь, депутат Валюс Ажуолас из парламентской фракции Союза крестьян и зеленых Литвы и Союза христианских семей выразил надежду, что эта резолюция вообще будет снята с повестки дня.
„Мне понятен страх консерваторов: уходящий министр Ландсбергис захочет разрушить как можно больше отношений, в данном случае также и с Грузией. Поэтому надеюсь, что в четверг уже не останется этой резолюции“, – заявил он.
Отказались от предложения о непризнании парламентских выборов в Грузии
В первоначальном проекте резолюции предлагалось не признать парламентские выборы, прошедшие в Грузии в октябре. Однако позже от этого пункта отказались – была выбрана более мягкая формулировка о несоответствии состоявшихся парламентских выборов международным стандартам, установленным для демократических выборов.
Целью данного документа является призыв к Европейскому союзу и его государствам-членам ввести персональные санкции в отношении должностных лиц и политических лидеров Грузии, которые прямо или косвенно несут ответственность за жестокие репрессии против гражданского населения страны. В подготовленном документе также осуждается применение силы властями этой страны против мирных протестующих, выражающих желание вступить в Евросоюз (ЕС).
В последнем зарегистрированном проекте резолюции главам государств и правительств ЕС предлагается всесторонне поддерживать президента Грузии Саломе Зурабишвили до тех пор, пока не будут проведены свободные и справедливые парламентские выборы, признанные международным сообществом.
В проекте резолюции также содержится призыв к грузинским властям отменить закон об „иностранных агентах“ и обеспечить право граждан на собрания и не применять против них необоснованную силу.
В проекте также подчеркивается, что политика, реализуемая партией „Грузинская мечта“, несовместима с евроатлантической интеграцией этой страны.