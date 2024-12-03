2024.12.03 19:01

В Сейме кипели страсти по поводу резолюции по Грузии: рассмотрение проекта было перенесено

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Seimo posėdžių salė
Seimo posėdžių salė

Сейм перенес голосование по резолюции о признании октябрьских парламентских выборов в Грузии не соответствующими международным стандартам демократических выборов. Однако это решение, принятое по инициативе правящих, вызвало резкую критику со стороны оппозиции.

Перерыв в рассмотрении резолюции до следующего заседания был запрошен председателем Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) Гедримасом Еглинскасом. Несмотря на замечание консерватора Юргиса Размы о том, что перерывы в рассмотрении резолюции не предусмотрены уставом Сейма, парламентарии тем не менее решили проголосовать по этому предложению.

За перерыв проголосовали 64 депутата Сейма, против – 20, воздержались – 4 депутата.

Это решение вызвало резкую реакцию со стороны оппозиции.

„Хочу обратить внимание, что впервые, по крайней мере за время моего пребывания в истории Сейма, мы как Сейм не смогли отреагировать на события, которые являются очень печальными. Людей избивают, против них применяется сила. И эта резолюция должна была быть направлена ​​именно на то, чтобы остановить это насилие“, – сказал консерватор Жигимантас Павилёнис.

Не скрывал своего возмущения и староста фракции консерваторов Миндаугас Линге, попросив правящих хотя бы озвучить причину, по которой было принято решение перенести голосование по резолюции.

„Какое-то предложение не устроило или какая-то деталь? Назовите причину, по которой необходим перерыв и какова дальнейшая судьба резолюции по вашему плану?“ – спросил он.

В свою очередь лидер Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен обвинила в этом решении вице-спикера Сейма, представительницу партии „Заря Немана“ Агне Ширинскене.

„Дорогая Агне, я не сомневаюсь в решимости господина Ремигиюса Мотузаса – председателя комитета по иностранным делам, и господина Гедримаса Еглинскаса – председателя комитета по национальной безопасности и обороне, защищать Грузию, но я сомневаюсь в вашей. Потому что это решение было принято после того, как вы обошли свою фракцию и пошептали каждому из ее членов“, – сказала Чмилите-Нильсен.

„И мне бы очень хотелось, чтобы мы в Сейме активно отреагировали и просто заявили, что и этот Сейм уже становится управляемым шушуканьем госпожи Ширинскене“, – подчеркнула она.

Однако председатель комитета Сейма по иностранным делам, староста социал-демократической фракции Ремигиюс Мотузас заверил, что резолюция будет представлена ​​на заседании в четверг.

„Возможно, была некоторая спешка, потому что мы внесли ее утром. Но завтра у нас еще заседание комитета по иностранным делам, и я обещаю, что в четверг мы еще раз представим резолюцию и, думаю, она будет принята“, – подчеркнул политик.

В свою очередь, депутат Валюс Ажуолас из парламентской фракции Союза крестьян и зеленых Литвы и Союза христианских семей выразил надежду, что эта резолюция вообще будет снята с повестки дня.

„Мне понятен страх консерваторов: уходящий министр Ландсбергис захочет разрушить как можно больше отношений, в данном случае также и с Грузией. Поэтому надеюсь, что в четверг уже не останется этой резолюции“, – заявил он.

Отказались от предложения о непризнании парламентских выборов в Грузии

В первоначальном проекте резолюции предлагалось не признать парламентские выборы, прошедшие в Грузии в октябре. Однако позже от этого пункта отказались – была выбрана ​​более мягкая формулировка о несоответствии состоявшихся парламентских выборов международным стандартам, установленным для демократических выборов.

Целью данного документа является призыв к Европейскому союзу и его государствам-членам ввести персональные санкции в отношении должностных лиц и политических лидеров Грузии, которые прямо или косвенно несут ответственность за жестокие репрессии против гражданского населения страны. В подготовленном документе также осуждается применение силы властями этой страны против мирных протестующих, выражающих желание вступить в Евросоюз (ЕС).

В последнем зарегистрированном проекте резолюции главам государств и правительств ЕС предлагается всесторонне поддерживать президента Грузии Саломе Зурабишвили до тех пор, пока не будут проведены свободные и справедливые парламентские выборы, признанные международным сообществом.

В проекте резолюции также содержится призыв к грузинским властям отменить закон об „иностранных агентах“ и обеспечить право граждан на собрания и не применять против них необоснованную силу.

В проекте также подчеркивается, что политика, реализуемая партией „Грузинская мечта“, несовместима с евроатлантической интеграцией этой страны.

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