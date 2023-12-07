В Сейме хотят запретить вырубку леса на охраняемых территориях

На референдум планируется вынести текст решения по этому важному для жизни государства и нации вопросу: "Я одобряю ограничение сплошной вырубки лесов и полный ее запрет на охраняемых территориях".

Эту инициативу подписями поддержали 47 парламентария, они подчеркивают право граждан напрямую решать важнейшие для государства вопросы, которые могут оказать влияние на качество жизни нынешнего и будущих поколений.

"Десятилетия насчитывающие леса и их экосистемы исчезают все быстрее и быстрее, а Литва является одной из стран, наиболее интенсивно занимающихся сплошной вырубкой леса в Европейском союзе, и ее процент лесистости уже ниже среднего процента лесистости в европейских странах", - говорится в проекте постановления.

В нем обращается внимание, что леса являются ключевой экосистемой страны, предоставляющей регулирующие, снабжающие и культурные услуги.