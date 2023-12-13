В Сейм внесен законопроект об отказе от монет номиналом 1 и 2 цента при оплате наличными

После внесения за проект, подготовленный парламентским Комитетом по бюджету и финансам (КБФ), проголосовали 62 члена Сейма, воздержались 8, против не проголосовал ни один парламентарий.
Проект был утвержден основным комитетом по рассмотрению проекта. Проект должен вернуться на пленарное заседание во время весенней сессии парламента.
В законопроекте предлагается установить, что при оплате физическим лицом за товары хозяйствующему субъекту наличными деньгами итоговая сумма, рассчитанная за одновременно приобретенный товар, округляется до ближайшего числа, кратного 5.
В июле для реализации этих изменений был внесен проект дополнения к Закону о введении евро, однако Юридический департамент Сейма рекомендовал внести отдельный закон.
Предусматривается, что окончательная рассчитанная сумма, оканчивающаяся на 1 или 2 евроцента, будет округлена до 0, а сумма, заканчивающаяся на 3 или 4 евроцента, как планируется, будет округлена до 5.
Тогда как сумма, заканчивающаяся на 6 или 7 евроцентов, будет округлена до 5, а окончательная рассчитанная сумма, оканчивающаяся на 8 или 9 евроцентов, будет округлена до 10.
Утверждается, что округление не будет применяться к: онлайн-торговле; для расчетов между физическими лицами и между юридическими лицами; при оплате через посредников; при выполнении налоговых обязательств государства; при выплате заработной платы и других выплат, связанных с трудовыми отношениями; при государственных платежах жителям или предприятиям; при оплате деньгами, накопленными на дисконтных картах, различными купонами, чеками.
После введения округления монеты номиналом 1 и 2 евроцента останутся законным платежным средством, т. е. ими по-прежнему можно будет расплатиться в торговых точках или обменять их на монеты или банкноты большего номинала в кассах Банка Литвы или филиалах коммерческих банков.
Начало применения округления предлагается совместить со сроками установки смарт-касс и соответственно установить 1 мая 2025 года, когда все кассовые аппараты будут адаптированы к новым смарт-требованиям.