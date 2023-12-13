В Сейм внесен законопроект об отказе от монет номиналом 1 и 2 цента при оплате наличными

После внесения за проект, подготовленный парламентским Комитетом по бюджету и финансам (КБФ), проголосовали 62 члена Сейма, воздержались 8, против не проголосовал ни один парламентарий.

Проект был утвержден основным комитетом по рассмотрению проекта. Проект должен вернуться на пленарное заседание во время весенней сессии парламента.

В законопроекте предлагается установить, что при оплате физическим лицом за товары хозяйствующему субъекту наличными деньгами итоговая сумма, рассчитанная за одновременно приобретенный товар, округляется до ближайшего числа, кратного 5.

В июле для реализации этих изменений был внесен проект дополнения к Закону о введении евро, однако Юридический департамент Сейма рекомендовал внести отдельный закон.

Предусматривается, что окончательная рассчитанная сумма, оканчивающаяся на 1 или 2 евроцента, будет округлена до 0, а сумма, заканчивающаяся на 3 или 4 евроцента, как планируется, будет округлена до 5.