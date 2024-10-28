В Сейм прошли 7 участников "чековой" истории: большинство из них – социал-демократы

Среди избранных в Сейм социал-демократов – вице-мэр Акмянского района Томас Мартинайтис, который расплачивался за топливо 21 различной платежной картой. Политик, избранный в Жемайтском северном одномандатном округе, в ходе досудебного расследования из 14,3 тыс. евро расходов добровольно вернул 2,6 тыс. евро.

Другой кандидат – числившаяся под 7-м номером социал-демократ Довиле Шакалене. В ходе проверки депутатских расходов депутатов Сейма выяснилось, что депутат Сейма приобрела игровой компьютер Legion 5 Pro. Тогда при подсчете покупок со склада Сейма выяснилось, что Д. Шакалене потратила на сувениры более 22 тыс. евро. Среди этих 9 тыс. покупок было 600 пачек кофе, 146 рюкзаков и 14 скакалок.

Одна из них – занявшая четвертое место в списке социал-демократов Раса Будбергите. Она представила чеки на топливо, оплаченные 14 различными платежными картами, хотя сама вообще не водит машину.

Между тем, Арунас Дуденас, избранный по Делтувскому северному одномандатному избирательному округу, за время своего пребывания в Укмергском горсовете заправлялся топливом 450 раз.

Избрана пара консерваторов и либерал

Министр финансов Гинтаре Скайсте, занимающая 5-е место в списке нынешних правящих консерваторов, была членом Каунасского горсовета и возместила свои транспортные расходы в то время, когда была лишена права на управление автомобилем за вождение в нетрезвом виде. Г. Скайсте вернула в бюджет города 14 тыс. евро.