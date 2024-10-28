2024.10.28 08:14

В Сейм прошли 7 участников "чековой" истории: большинство из них – социал-демократы

 
Мартина Пикелите
ru.DELFI.lt
ELTA
Rasa Budbergytė
Rasa Budbergytė
ФОТО: Josvydas Elinskas | Delfi

Семеро из 22 кандидатов в депутаты Сейма, попавших в поле зрения инициативы Skaidrinam, будут работать в новом парламенте. Большинство из них – четверо – в рядах Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ).

Одна из них – занявшая четвертое место в списке социал-демократов Раса Будбергите. Она представила чеки на топливо, оплаченные 14 различными платежными картами, хотя сама вообще не водит машину.

Другой кандидат – числившаяся под 7-м номером социал-демократ Довиле Шакалене. В ходе проверки депутатских расходов депутатов Сейма выяснилось, что депутат Сейма приобрела игровой компьютер Legion 5 Pro. Тогда при подсчете покупок со склада Сейма выяснилось, что Д. Шакалене потратила на сувениры более 22 тыс. евро. Среди этих 9 тыс. покупок было 600 пачек кофе, 146 рюкзаков и 14 скакалок.

Среди избранных в Сейм социал-демократов – вице-мэр Акмянского района Томас Мартинайтис, который расплачивался за топливо 21 различной платежной картой. Политик, избранный в Жемайтском северном одномандатном округе, в ходе досудебного расследования из 14,3 тыс. евро расходов добровольно вернул 2,6 тыс. евро.

Между тем, Арунас Дуденас, избранный по Делтувскому северному одномандатному избирательному округу, за время своего пребывания в Укмергском горсовете заправлялся топливом 450 раз.

Избрана пара консерваторов и либерал

Министр финансов Гинтаре Скайсте, занимающая 5-е место в списке нынешних правящих консерваторов, была членом Каунасского горсовета и возместила свои транспортные расходы в то время, когда была лишена права на управление автомобилем за вождение в нетрезвом виде. Г. Скайсте вернула в бюджет города 14 тыс. евро.

За несколько дней до истечения срока депутат Сейма Арунас Валинскас приобрел за парламентские деньги стоивший более 2,5 тыс. евро Lenovo Legion Pro 7 с 16-дюймовым монитором и сверхмощной видеокартой Geforce RTX 4080, а также студийный микрофон Rode NT1. Парламентарий в многомандатном округе проходил под номером 14.

Между тем, либерал Симонас Кайрис, победивший лидера консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса в Жалякальнисском одномандатном округе, будучи депутатом Каунасского горсовета, вообще не представил никаких документов, подтверждающих расходы.

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