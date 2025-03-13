В Сейм будет внесено предложение о продлении национальных санкций в отношении граждан России и Беларуси

„Продление срока действия закона обеспечит Литве возможность дополнительно применять ограничительные меры на национальном уровне против государств-агрессоров в качестве инструмента внешней политики, в дополнение к международным санкциям, введенным Европейским союзом в связи с войной, которую ведет Российская Федерация против Украины“, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как указывает министерство, масштабная война, развязанная Россией против Украины 24 февраля 2022 года, продолжается до сих пор, поэтому есть основания продолжать применять ограничения, введенные два года назад.

Законопроект, представленный Министерством иностранных дел (МИД), направлен на продление действующих второй год ограничительных мер до 2 мая 2026 года.

Указанный закон ужесточил порядок выдачи разрешений на постоянное и временное проживание, оформления виз, а также предоставления статуса электронного резидента гражданам России и Беларуси. Также запрещено передвижение граждан России через внешнюю границу Европейского союза (ЕС), въезжающие оцениваются на предмет дополнительных рисков, а также ограничено право граждан России приобретать недвижимость в Литве, ввозить сельскохозяйственную продукцию и корма российского и белорусского производства, украинские гривны.

В настоящее время закон предусматривает, что указанные санкции применяются до 2 мая 2025 года. Сейму предстоит принять решение о продлении санкций до 2 мая 2026 года.