2024.10.11 14:45

В Северной Литве начинаются военные учения "Стальной Витис-2 24"

 
ELTA
ru.DELFI.lt
военные учения
военные учения
ФОТО: Lietuvos kariuomenė

"В пятницу в 5-м отряде Округа Витиса Добровольческих сил охраны края (ДСОК) начинается ротные полевые тактические учения „Стальной Витис-2 24“.

Как сообщает Литовская армия, в ходе трехдневных учений солдаты будут выполнять возложенные на них задачи, а также примут участие во встречах с представителями администрации местных самоуправлений.

В Биржайском, Купишкском и Рокишкском районах в светлое и темное время суток вооруженные солдаты будут передвигаться пешком или на гражданской и военной технике, использовать имитационные боеприпасы, взрывные и дымовые устройства.

Учения „Стальной Витис-2 24“ продлятся до воскресенья.

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