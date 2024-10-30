2024.10.30 17:52

В СДПЛ смена кандидатов: Блинкявичюте отказывается от премьерства, Палуцкас рассматривается на должность

 
Аугусте Либерите
ru.DELFI.lt
ELTA

Председатель Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Вилия Блинкявичюте сообщила президиуму политической силы, что отказывается стать премьер-министром формируемого правительства, сообщают источники ELTA.

На эту должность неофициально предлагается заместитель В. Блинкявичюте Гинтаутас Палуцкас.

В то же время бывшему депутату Европарламента Юозасу Олекасу, чьи возможности стать премьер-министром также обсуждались, обещают должность будущего вице-председателя Сейма.

ELTA уже сообщила, что президиум СДПЛ, собравшийся в столице во второй половине дня, обсуждает состоявшиеся в минувшее воскресенье выборы в Сейм и вопросы формирования будущей коалиции. На встрече также должно было стать известно, примет ли председатель партии на себя обязанности премьер-министра.

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