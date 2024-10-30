В СДПЛ смена кандидатов: Блинкявичюте отказывается от премьерства, Палуцкас рассматривается на должность

В то же время бывшему депутату Европарламента Юозасу Олекасу, чьи возможности стать премьер-министром также обсуждались, обещают должность будущего вице-председателя Сейма.

ELTA уже сообщила, что президиум СДПЛ, собравшийся в столице во второй половине дня, обсуждает состоявшиеся в минувшее воскресенье выборы в Сейм и вопросы формирования будущей коалиции. На встрече также должно было стать известно, примет ли председатель партии на себя обязанности премьер-министра.