В российских СМИ Литву обвиняют в антисемитизме и нацизме

Debunk.org провел исследование и проанализировал 208 единиц контента на тему антисемитизма, опубликованных в прокремлевских интернет-СМИ в 2024 году, в которых упоминалась Литва. Это почти на пятую часть больше, чем в 2023 году (173 публикации).
Наиболее часто повторяемый дезинформационный нарратив в российских СМИ заключается в том, что в Литве, как и у ее соседей, поднимается новая волна нацизма, антисемитизма и „русофобии“.
В исследовании отмечается, что российские пропагандисты используют карту Холокоста для продвижения альтернативной версии истории, согласно которой Литва якобы добровольно присоединилась к СССР, и только пособники нацистов, расстреливавшие евреев, оказывали сопротивление с оружием в руках.
„Если 27 января мировые СМИ вспоминают жертв еврейского народа в годы Второй мировой войны, то для российских СМИ это еще одна возможность представить миру свою альтернативную реальность, где русским отводится роль жертвы, которую якобы все обижают“, - утверждает главный аналитик центра анализа дезинформации Debunk.org Альгирдас Казлаускас.
11 января на сайте МИД России было опубликовано выступление представителя министерства Марии Захаровой, фрагменты которого были опубликованы на различных интернет-страницах. В тексте термин оккупации Литвы взят в кавычки, давая понять, что никакой оккупации не было.
В вышеупомянутой речи М. Захаровой Литва обвиняется в преследовании людей, которые заявляют, что литовские партизаны (также известные как лесные братья) несут ответственность за Холокост евреев и массовые убийства местного населения в Литве.
Также упоминается дело, выигранное Литвой в 2019 году в Европейском суде по правам человека против сотрудника КГБ Станисловаса Дрелингаса, участвовавшего в аресте Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса, который якобы был „главарем банды, обагренной кровью тысяч людей“.
Имя А. Раманаускаса-Ванагаса упоминалось и в других публикациях. 23 сентября, в День памяти жертв геноцида евреев Литвы, „Известия“ опубликовали текст, связывающий А. Раманаускаса-Ванагаса с массовым убийством мирных жителей.
„Обвиняя одного из символов сопротивления Литвы советской оккупации Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса в совершении Холокоста, Москва стремится дискредитировать всю борьбу Литвы за свободу. (…) Репрессивный аппарат Кремля долгое время не мог поймать Ванагаса, а его непоколебимая борьба вдохновляла целые поколения литовцев на сопротивление оккупантам. Именно поэтому до сих пор российская власть стремится при любой возможности бросить на него тень“, - заявил А. Казлаускас.
В исследовании Debunk.org отмечается, что обвинения Литвы в антисемитизме и прославлении нацизма неслучайно совпадают с важными годовщинами. В 2024 году сообщения, формирующие негативный образ Литвы, совпали с Международным днем памяти жертв Холокоста, 11 Марта, серединой июня (когда отмечаются День скорби и надежды, годовщины оккупации Литвы и восстания 23 Июня), а также 23 сентября, в День памяти жертв геноцида евреев Литвы.