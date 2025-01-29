В российских СМИ Литву обвиняют в антисемитизме и нацизме

В исследовании отмечается, что российские пропагандисты используют карту Холокоста для продвижения альтернативной версии истории, согласно которой Литва якобы добровольно присоединилась к СССР, и только пособники нацистов, расстреливавшие евреев, оказывали сопротивление с оружием в руках.

Наиболее часто повторяемый дезинформационный нарратив в российских СМИ заключается в том, что в Литве, как и у ее соседей, поднимается новая волна нацизма, антисемитизма и „русофобии“.

Debunk.org провел исследование и проанализировал 208 единиц контента на тему антисемитизма, опубликованных в прокремлевских интернет-СМИ в 2024 году, в которых упоминалась Литва. Это почти на пятую часть больше, чем в 2023 году (173 публикации).

В вышеупомянутой речи М. Захаровой Литва обвиняется в преследовании людей, которые заявляют, что литовские партизаны (также известные как лесные братья) несут ответственность за Холокост евреев и массовые убийства местного населения в Литве.

11 января на сайте МИД России было опубликовано выступление представителя министерства Марии Захаровой, фрагменты которого были опубликованы на различных интернет-страницах. В тексте термин оккупации Литвы взят в кавычки, давая понять, что никакой оккупации не было.

„Если 27 января мировые СМИ вспоминают жертв еврейского народа в годы Второй мировой войны, то для российских СМИ это еще одна возможность представить миру свою альтернативную реальность, где русским отводится роль жертвы, которую якобы все обижают“, - утверждает главный аналитик центра анализа дезинформации Debunk.org Альгирдас Казлаускас.

Также упоминается дело, выигранное Литвой в 2019 году в Европейском суде по правам человека против сотрудника КГБ Станисловаса Дрелингаса, участвовавшего в аресте Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса, который якобы был „главарем банды, обагренной кровью тысяч людей“.

Имя А. Раманаускаса-Ванагаса упоминалось и в других публикациях. 23 сентября, в День памяти жертв геноцида евреев Литвы, „Известия“ опубликовали текст, связывающий А. Раманаускаса-Ванагаса с массовым убийством мирных жителей.