В России двум царям не бывать. Как эксперты оценивают феномен и наследие Навального

Сергей Медведев, Карлов университет (Прага): „Навальный попытался вернуть политику в неполитическую страну“
Главное наследие Навального в его двух словах: „Не бойтесь!“. Это то, что Христос сказал ученикам. Это же Иоанн Павел Второй сказал на своей интронизации в 1978 году. И уже в 1979 году в Польше началось движение „Солидарность“, политические волнения. В итоге события в Польше стали тем ферментом, который начал брожение в Восточной Европе и разрушил советскую империю.
В свою очередь, Алексей Навальный попытался сделать невозможное: скрестить политику и мораль. С годами, особенно во время пребывания в тюрьме, он пришел к христианству, очень личному, никак не связанному с Русской православной церковью. Я даже не могу припомнить, чтобы политик такого масштаба в современной России говорил бы, исходя и из общеморальных, и из христианских позиций.
Жизненный подвиг Алексея Навального, его несгибаемая сила духа – это невероятный моральный ориентир, который ставит его в один ряд с такими людьми, как Нельсон Мандела, Андрей Сахаров, Вацлав Гавел, крупнейшими правозащитниками минувшего столетия.
Наследие Навального еще и в том, что он попытался вернуть политику в неполитическую страну. Ведь Россия основана на отрицании политики. Причем, ее отрицают разные люди: и Путин сверху, и так называемые либеральные политики, столичная интеллигенция. Существует эта вечная русская уверенность, что политика – дело грязное. Навальный утверждал прямо обратное: политика – не грязное, а общее дело. И до тех пор, пока каждый гражданин не почувствует моральный императив участия в политике, в общем деле, в России ничто не изменится.
В целом, Навальный не был принят Россией. Но все же его популярность говорит о том, что это был не нишевой московский „проект“, а политик федерального масштаба. Он охватил своей деятельностью большое количество городов, создал там свои штабы. И то, что в условиях полуавторитарного, а затем и тоталитарного режима, люди пошли за ним – политический успех.
Другой важный момент состоит в том, что проект Навального – это проект создания политической русской нации, который окончился в тюрьме его смертью. К сожалению, Путин нашел гораздо более легкий путь к сердцам россиян – удовлетворение оскорбленного достоинства через войну, отмщение, идею смерти.
Навальный же пытался создать гражданскую нацию, в том числе и этническую. Он апеллировал и к русскому национализму, и к русским маршам. Не стоит на это закрывать глаза, потому что он постоянно искал основу, на которой можно построить нацию. В более поздние годы он отказался от идеи национализма. И уже из тюрьмы недвусмысленно высказывался по поводу Украины – что нужно выводить войска и оставить соседнюю страну в покое.
В России нации граждан по-прежнему нет. Это одно из проклятий страны – все последние 500 лет русской истории империя подавляла нацию, сегодня – ностальгией по СССР и идеей реванша. Навальный пытался это преодолеть.
Не знаю, возможна ли вообще такая вещь, как русское общество. Возможно, правы те, кто призывает дробить Россию на части. Может быть, в этом есть будущее, и люди, привязавшись к своей земле, осознают себя как политические сообщества.
Как бы странно это ни прозвучало, Навальный – лучшее, что произошло с Россией в 21 веке. Это комета, яркая сверхновая звезда, которая зажглась и показала альтернативу.
К сожалению, оставшаяся после него команда сегодня не публично представляет гигантский, сложный феномен, каким был Алексей. Эти люди монополизировали бренд „Навальный“, но продолжают жить в прошлом, занимаясь популярной в России реконструкторской работой. Путин занимается реконструкцией империи, а команда Навального пытается реконструировать протесты 2011 года на Болотной, не понимая, что это осталось в далеком прошлом. Сегодня единственной идеей гражданина и патриота России может быть только помощь Украине. В этом смысле, ФБК и соратники Навального, к сожалению, не могут ничего предложить.
Дмитрий Орешкин, политолог: „В судьбе Навального отразилось состояние российского общества“
Формально, наследие Навального – это созданный им Фонд борьбы с коррупцией. ФБК был построен как конструкция лидерского типа. Она должна была помогать Навальному в его стремлении стать президентом. Когда Навальный ушел, фонд стал кораблём без капитана. И сейчас ФБК проживает тот моральный капитал, который был наработан Навальным.
Самого же Навального я воспринимаю как симптом социокультурного развития России. Во-первых, по своей природе Навальный был лидером. Блистательное политическое животное, чрезвычайно яркое, интересное, цельное, сильное, короче, лидер. А российское общественное мнение всегда ищет и чувствует сильного лидера. Горбачев, например, таковым не был, поэтому в России его презирают за слабость. А Ельцину, как лидеру, сначала симпатизировали, потому что надеялись, что он выведет страну из кризиса. Навальный в этом смысле очень русский политик.
Навальный канонизировался в восприятии его сторонников. Причем настолько, что они не хотят слышать никакую критику в его адрес. Для них он рыцарь на белом коне, без страха и упрека. Часть этих людей воспринимает его как человека, который, вернувшись в Россию, выбрал крестный путь. Но, зная Навального, я думаю, что он просто просчитался. Полагаю, у него были договоренности, в том числе с силовиками и какие-то гарантии, под которые он возвращался. Но его, что называется, „кинули“. Я отговаривал его возвращаться в Россию. Но я-то наблюдатель, а он – политик. Он осознавал, что за границей станет „Ходорковским номер 2“.
Навальный прекрасно понимал, как в России устроена реальная политика. С одной стороны, надо взаимодействовать с олигархами, чтобы иметь средства на политические кампании (хотя его последователи об этом не хотят ничего слышать). С другой стороны, быть зеркалом, отражающим потребность широких народных в кумире.
Конечно, Навальный был популистом. Он говорил народу то, что тот хотел и готов был услышать. Он нащупал важную для России тему несправедливости. Вылавливал в народной гуще базовые неудовлетворенности чутьем очень талантливого политика и умело использовал, в том числе для собственной популяризации. „В чем сила, брат?“ – „В правде!“. И он, как когда-то говорил Ленин, „заявлял правду“. Он чувствовал и успешно использовал патриотический державный нерв и вполне органично взаимодействовал с националистами.
Но при этом Навальный эволюционировал, умнел, читал книги, был очень восприимчив к новым идеями постепенно отходил от державной и национал-патриотической к социал-демократической риторике. Он эволюционировал и стал говорить про демократию, про представительство, про институты, которые президента ограничивают. Навальный мог бы стать хорошим передаточным звеном в переходе от авторитарных традиций государственности к демократическим.
В отличие, например, от лидера КПРФ Геннадия Зюганова, слепленного из папье-маше, Навальный был реальной альтернативой Путину – сильный, молодой человек, не пьющий, языкастый, с ясными представлениями о том, что надо делать. Поэтому его любили. Путин понимал, что Навальный для него фундаментальная угроза, потому что он такой же лидер с точки зрения народных масс.
Навальный мог бы быть реальным царем в ельцинской стилистике. Но двум царям в России не бывать. В российской политической культуре, султанской по сути, оппозиции быть не может. Оппозиционер должен сидеть на колу или в застенке. Он не должен иметь доступ к СМИ и честным выборам.
С этого момента, как Навальный успешно выступил на выборах мэра Москвы в 2013 году, набрав, по официальным данным, 27,4 % (а реально на процент больше), он стал восприниматься в Кремле как реальная политическая угроза. Режим понял, что выборы надо убить, а затем устранить и Навального.
Вывод из истории жизни Алексея печальный: Россия не готова к идее реальной политической конкуренции. Мысль о том, что в рамках одного государства могут существовать разные люди с разными идеями, большинству российского населения чужда. Оно верит в то, что должен быть сильный лидер, который должен вести народ, и, как мне когда-то сказал когда-то Анатолий Чубайс, чьё слово – закон. Навальный мог бы стать таким человеком и попытаться вывести страну на новый этап развития, но она этим шансом не воспользовалась. А его убили.
Поэтому я живу с ощущением тупика, в который идёт путинская Россия. С ужасом признаюсь, что не вижу прекрасной России будущего, той, которую видел Навальный. Могу представить себе, что некоторые территории России, связанные с крупными городами, столичный регион, в силу объективной необходимости в современном политическом менеджменте рано или поздно придут к демократии. Но я плохо себе представляю, как любой последующей лидер сможет договориться с условным Кадыровым и другими региональными начальниками. Их придется подавлять. На это потребуется силовой ресурс. Силовой ресурс надо подкармливать. А, значит, вновь придется смириться с моделью скупки местных элит, которую использует Путин. Модифицировать эту систему, к сожалению, невозможно. Её можно только полностью разрушить.
Николай Митрохин, университет Бремена, Германия: „Мученическая смерть Навального будет вечным упреком путинскому правлению“
Во-первых, благодаря Навальному мы не только знаем про воровство путинской элиты, но и имеем, что называется, картинку. Это очень важно для массовой аудитории: она не прочитает длинные тексты, но посмотрит видео. Например, фильм про дворец Путина посмотрело 124 миллиона человек. Это важнейшая медиатехнология, которую Навальный использовал в политических целях. И, по большому счету, она сработала. Это уже не убрать из русской политической истории, это часть политического ландшафта.
Вторая важная вещь – это мученическая смерть Навального. Теперь у российской демократической оппозиции есть свой герой, можно сказать святой, который навсегда останется вечным упреком путинскому правлению. И это касается не только российской оппозиции, но потенциально и всего русского народа, потому что все знают: был такой герой, которого власть убила.
В научном и экспертном сообществе мы можем обсуждать разные стороны его биографии и стратегии, финансирования и всё прочее. Но если говорить о больших политических величинах, то это как раз то, что остается и в политике, в истории.
Другой важный аспект – ориентация Алексея на расширение возможностей регионов, невзирая на форму их организации – будь то области с русским этническим большинством, или, что называется, „национальные“ регионы.
В 1990-2000-е годы российская политика была сильно зациклена на Москву и ее ближайшие окрестности. Было понимание: если разозлить москвичей, то на улицы выйдет недовольная толпа. Оппозиционные политики возлагали на нее свои надежды, а власть ее опасалась и соответствующим образом действовала. Протесты 2011–2012 годов закончились и власть откупилась от „недовольных горожан“ различными программами урбанизма и возможностью Навальному действовать, но до определенного уровня. В 2013 году на выборах мэра Москвы оппозиционным кандидатам вкупе не удалось набрать больше голосов, чем действующему мэру Сергею Собянину. Тогда Навальный разочаровался в Москве и начал создавать свои структуры в регионах, ездить по стране в рамках президентской кампании, придумал „умное голосование“. Он очень гордился тем, что эта схема сработала в Томске и Новосибирске.
Но привлекать жителей регионов России под идею о русском народе, который управляет страной, или под общедемократическими лозунгами, было невозможно. Это стало возможным делать под лозунгом федерализации. Он подразумевает предоставление широких прав местным сообществам, проявление инициативы на местах.
При этом Навальный сохранял гиперкритическое отношение к Северному Кавказу, и Северный Кавказ ему отвечал взаимностью. А в отношении Украины он сильно изменился. Видимо, под влиянием того, что его корни по линии отца из Украины. Но во многом, на мой взгляд, это была реакция на потенциального избирателя, который эту войну не поддержал.
Игорь Грецкий, Международный центр обороны и безопасности (ICDS), Эстония: „В России не считается добродетелью следовать своим политическим убеждениям до конца“
В последние годы часто говорили, что в России есть только два политика, один из которых – Навальный. С его гибелью, если и можно говорить о существовании политики в России, то лишь в ее самых архаичных формах.
Комментаторы чаще всего отмечают, что на протяжении своей политической карьеры Навальный пробовал работать в разных, порой противоречащих друг другу идеологических парадигмах. Вероятно, это объясняется тем, что рецептом для перемен в России и своего успеха как политика он интуитивно считал „скрещивание“ леволиберальной повестки с присущей ультраправым сообществам готовностью идти ради своих идей на самые большие жертвы. Как он сам высказался незадолго до своей смерти, „[е]сли твои убеждения чего-то стоят, ты должен быть готов постоять за них. И если надо, пойти на какие-то жертвы“.
Возможно, он рассчитывал, что своим примером сможет вдохновить тысячи, а может, и миллионы россиян. Однако пока не видно, чтобы этот замысел оправдался хотя бы частично. Возможно, потому что возвращение Алексея Навального в Москву после покушения российских спецслужб – это пример той культуры, которая, по большому счету, напрочь отсутствует в России. Следовать за своими политическими убеждениями до конца пути, куда бы он ни вел, в России никогда не считалось добродетелью.
Максим Трудолюбов, Австрия: „Навальный искал нечто большее, за что зацепиться“
У Навального была особенность: он умело сочетал то, что принято называть „политтехнологиями“ с принципиальностью, попыткой следовать моральным ценностям. Был одновременно и инновационным, и вполне традиционным политиком.
Он успешно использовал политические технологии, опираясь на свою команду и, в частности, на Леонида Волкова. Настолько успешно, что даже политтехнологи из администрации президента России учились у Навального, как надо работать.
С другой стороны, он, как когда-то говорили, Навальный был „ценностным чуваком“. Конечно, иногда он вёл себя не очень честно, но, по сравнению с другими российскими политиками, он был и честным, и прозрачным, и верным своим идеалам.
Алексей явно тянулся к ценностному ряду, набору твердых принципов. Ему было важно продемонстрировать, что он следует определенному кодексу. Это особенно удивительно для человека его поколения и бэкграунда, который вырастал в семье военного, далекой от духовной или церковной среды. Волна церковного возрождения конца 1980-х – начала 1990-х прошла мимо него.
Он оказался в непростой ситуации. Вокруг него было очень секуляризированное, нерелигиозное – несмотря на всю пропаганду „традиционных ценностей“ – общество, максимально циничное, с презрением относящееся к подлинным христианским ценностям. Поколение Путина в большинстве своем такое. А следующие поколения попадали в эту среду разочарования и уверенности в том, что миром правит сила, деньги и беспринципность. Это – пустыня, в которой „правильные слова“ произносятся ради пиара, всё продается и покупается. С помощью пиара можно сделать из мухи слона и из слона муху, из белого черное и наоборот.
Навальный же обрел веру. Ему захотелось держать пост. У него не было запроса на интеллигентскую религиозность – ему не интересно было понять, как это устроено исторически, углубляться в ветви христианства. Его интересовало сегодня, здесь и сейчас. Его стремление научиться вере, обиходу меня подкупало. Он выучил наизусть Нагорную проповедь Христа, крестился, когда видел церковь, пытался следовать Символу веры. Подобная искренность, противостояние безверию и цинизму, сочетание духовных и гражданских поисков – огромная редкость для России.
Из-за этого он, кстати, совершенно не находил поддержки в своем ближайшем окружении, которое многих так разочаровало после смерти Навального.
Он же, на мой взгляд, прошел эволюцию от сугубо политтехнологического взгляда на политику до возвышенного взгляда на неё через евангельскую оптику. Другого такого примера в российской политике я не знаю.
Андрей Макарычев, Университет Тарту (Эстония): „Путь к цели Навального – падению путинского режима – лежит через победу Украины“
Траектория Навального как внешнеполитической фигуры очень сильно менялась в последние 10 лет его жизни. Самым важным, на мой взгляд, стало его признание суверенности Украины, необходимости не просто учитывать ее интересы, но и вернуться к границам 1991 года.
Как это наследие будет использовано теми людьми, которые называют себя его командой? На мой взгляд, у Юлии Навальной и Леонида Волкова происходит определенный откат от этой последней позиции Навального по Украине. Я вижу нежелание говорить об Украине серьезно, и в то же время попытку представить как главную жертву режима граждан России, а не тех украинцев, которые погибают от рук российских военных.
Важно отметить, что внешняя политика России никогда не была приоритетом для Навального. Он мог позволить себе вывести внешнюю политику за скобки, сосредоточиться на внутренней политике – борьбе с коррупцией, „умном голосовании“ и так далее. Поэтому он, можно сказать, так сказать, „плавал“ в международной тематике.
Люди, которые продолжают дело Навального, не могут себе позволить так легко забыть о ней. Вопросы внешней и внутренней политик настолько взаимосвязаны, что их игнорирование недопустимо. Эволюция Навального как политика это тоже показала, и отказ от этого его наследия мне видится неправильным и нерациональным.
От ФБК ждут внятной позиции. Как они связывают войну в Украине с достижением их главной цели – падения путинского режима? Похоже, команда Навального не видит прямой связи между возможными успехами украинской армии на фронте и крахом власти Кремля. Когда их спрашивают, что они сделали для падения путинского режима, Мария Певчих приводит в пример конфискацию путинской яхты. По-моему, это не самый мощный удар по режиму, а усилия, которые были на это потрачены, вполне можно было направить на поддержку украинских вооруженных сил и российских добровольцев, воюющих на стороне Украины.
Мне непонятно, почему последователи Навального избегают какого-либо разговора о помощи Украине. А сейчас, когда разворачивается серьезная борьба за будущее Украины, это крайне важно. Голос в поддержку Украины на русском языке, представляющий альтернативную Россию, людей с российскими паспортами, был бы очень полезен! Команда Навального, вся российская оппозиция не должны занимать страусиную позицию и делать вид, что их это не касается. Он не должны бояться высказываться по поводу санкций, применения вооружений против России. Вы можете как угодно относиться к идее украинского национального государства, но самый короткий путь к падению путинского режима лежит через успех украинских военных, а не через марши и митинги перед российскими посольствами.