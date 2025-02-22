В России двум царям не бывать. Как эксперты оценивают феномен и наследие Навального

Навальный канонизировался в восприятии его сторонников. Причем настолько, что они не хотят слышать никакую критику в его адрес. Для них он рыцарь на белом коне, без страха и упрека. Часть этих людей воспринимает его как человека, который, вернувшись в Россию, выбрал крестный путь. Но, зная Навального, я думаю, что он просто просчитался. Полагаю, у него были договоренности, в том числе с силовиками и какие-то гарантии, под которые он возвращался. Но его, что называется, „кинули“. Я отговаривал его возвращаться в Россию. Но я-то наблюдатель, а он – политик. Он осознавал, что за границей станет „Ходорковским номер 2“.