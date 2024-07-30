2024.07.30 12:52

В рейтинговой таблице партий – без особых изменений: улучшился рейтинг демократического союза

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

После президентских выборов и выборов в Европарламент особых изменений в рейтинговой таблице не произошло, свидетельствует новейший опрос, проведенный компанией Baltijos tyrimai. Однако, в начале лета немного возросло количество респондентов, намеревающихся на выборах в Сейм отдать свой голос за демократический союз „Во имя Литвы“. Тем временем, рейтинг Партии труда – снижается.

В ходе опроса, проведенного 21 июня – 7 июля, у жителей спрашивали, за какую из партий они были склонны проголосовать, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье.

Наиболее популярной политической силой, получившей наибольшую поддержку, остается возглавляемая Вилией Блинкявичюте Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ). В июне за социал-демократов проголосовали бы 18 проц. избирателей (в мае – 17,2 проц.).

На второе место в рейтинговой таблице в июне вернулся возглавляемый экс-премьером Саулюсом Сквернялисом демократический союз „Во имя Литвы“. За эту политическую силу в июне свой голос отдали бы 11,1 проц. опрошенных – на 2,9 проц. больше, чем месяцем ранее.

Консерваторы, которые в мае занимали второе место в рейтинговой таблице, в июне оказались на третьем месте. За Союз Отечества – Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) в июне проголосовали бы 9,5 проц. респондентов, месяцем ранее – 10,3 проц.

Далее – Литовский союз крестьян и зеленых Литвы (ЛСКЗ). Возглавляемую Рамунасом Карбаускисом партию были склонны поддержать 7,8 проц. респондентов. В мае рейтинг „аграриев“ был чуть лучше – тогда свой голос за оппозиционную политическую силу отдали бы 9,6 проц. респондентов.

Рейтинг партии „Заря Немана“, возглавляемой обвиняемым в антисемитизме нарушившим присягу экс-парламентарием Ремигиюсом Жемайтайтисом, остался стабильным – в мае за эту партию проголосовали бы 7,5 проц. избирателей, в июне – 7,6 проц.

Далее следует Движение либералов – партию, возглавляемую спикером Сейма Викторией Чмилите-Нильсен, в июне поддерживали 5,8 проц. респондентов, в мае – 3,4 проц.

Другие перечисленные респондентам политические партии, по данным новейших опросов, не перешагнули бы порог в 5 процентов. Если бы выборы в Сейм состоялись в июне, Партия регионов Литвы получила бы всего 3,9 проц. голосов избирателей.

Снизился рейтинг Партии труда, которая в последнее время сталкивается с политическими вызовами – если в мае за „трудовиков“ планировали голосовать 6,1 проц. избирателей, то в июне – всего 3,6 проц.

Далее следует правящая Партия свободы, за которую в прошлом месяце свой голос были намерены отдать 2,6 проц. участников опроса. Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) в июне получил поддержку 2,2 проц. респондентов, Союз народа и справедливости (центристы, народники) – 1,9 проц., партия „Свобода и справедливость“ – 1,3 проц., Национальное объединение – 1,1 проц. Партия зеленых Литвы – 1 проц.

Однако 22,5 проц. опрошенных все еще не определились, за кого отдали бы свой голос или ответили, что не участвовали бы в выборах. Еще 0,1 проц. респондентов указали, что выбрали бы другую политическую силу.

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