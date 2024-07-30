В рейтинговой таблице партий – без особых изменений: улучшился рейтинг демократического союза

В ходе опроса, проведенного 21 июня – 7 июля, у жителей спрашивали, за какую из партий они были склонны проголосовать, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье.

Наиболее популярной политической силой, получившей наибольшую поддержку, остается возглавляемая Вилией Блинкявичюте Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ). В июне за социал-демократов проголосовали бы 18 проц. избирателей (в мае – 17,2 проц.).

На второе место в рейтинговой таблице в июне вернулся возглавляемый экс-премьером Саулюсом Сквернялисом демократический союз „Во имя Литвы“. За эту политическую силу в июне свой голос отдали бы 11,1 проц. опрошенных – на 2,9 проц. больше, чем месяцем ранее.