В рейтинговой таблице партий – без изменений: позицию лидера удерживают социал-демократы

За Партию труда, возглавляемую Андрюсом Мазуронисом в апреле проголосовали бы 5,7 проц. опрошенных (в марте – 5,6 проц.), а за Движение либералов под руководством Виктории Чмилите-Нильсен – 5,4 проц. респондентов (в марте – 4,9 проц.).

От консерваторов не отстает и возглавляемый экс-премьером Саулюсом Сквернялисом демократический союз "Во имя Литвы", за который в апреле свой голос отдали бы 9,8 проц. респондентов (в марте – 9,1 проц.).

Схожий процент опрошенных жителей поддерживает возглавляемых Габриэлюсом Ландсбергисом консерваторов. Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за Союз Отечества – Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) проголосовали бы 10 проц. участников опроса (в марте – 8,9 проц.).

Второе место в рейтинговой таблице занимает Литовский союз крестьян и зеленых, возглавляемый Рамунасом Карбаускисом . Его поддерживают 10,4 проц. опрошенных (в марте – 11,6 проц.).

Поддержка СДПЛ за последний месяц не изменилась – в марте за эту партию свой голос хотели отдать 17,4 проц. респондентов.

Директор Baltijos tyrimai Раса Алишаускене считает, что стагнация в рейтинговой таблице партий, скорее всего, связана с текущей президентской избирательной кампанией. Потому что, по мнению социолога, именно предстоящие выборы лидера страны сейчас находятся в центре общественного внимания.

Однако четверть опрошенных жителей указали, что не будут участвовать в выборах в Сейм или не определились, за кого голосовать.

"Сейчас в центре внимания больше личности, которые борются за главный трон, а партии, похоже, остаются на втором плане", - сказала Elta Р. Алишаускене.

Поэтому, утверждает социолог, изменений в рейтинговой таблице партий, вероятно, можно ожидать только после того, как избирательная кампания в Сейм начнет набирать обороты.

"После президентских выборов пройдут выборы в Европарламент. (...) После этих двух выборов больше внимания должно уделяться выборам в Сейм, тогда, возможно, симпатии жителей несколько изменятся", - подчеркнула она.