В рейтинговой таблице партий – без изменений: позицию лидера удерживают социал-демократы

Поддержка СДПЛ за последний месяц не изменилась – в марте за эту партию свой голос хотели отдать 17,4 проц. респондентов.
Второе место в рейтинговой таблице занимает Литовский союз крестьян и зеленых, возглавляемый Рамунасом Карбаускисом. Его поддерживают 10,4 проц. опрошенных (в марте – 11,6 проц.).
Схожий процент опрошенных жителей поддерживает возглавляемых Габриэлюсом Ландсбергисом консерваторов. Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за Союз Отечества – Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) проголосовали бы 10 проц. участников опроса (в марте – 8,9 проц.).
От консерваторов не отстает и возглавляемый экс-премьером Саулюсом Сквернялисом демократический союз "Во имя Литвы", за который в апреле свой голос отдали бы 9,8 проц. респондентов (в марте – 9,1 проц.).
За Партию труда, возглавляемую Андрюсом Мазуронисом в апреле проголосовали бы 5,7 проц. опрошенных (в марте – 5,6 проц.), а за Движение либералов под руководством Виктории Чмилите-Нильсен – 5,4 проц. респондентов (в марте – 4,9 проц.).
Далее в рейтинговой таблице располагаются: партия нарушившего присягу экс-парламентария Ремигиюса Жемайтайтиса "Заря Немана" (4,3 проц.), Партия регионов Литвы, возглавляемая членом Сейма Йонасом Пинскусом (3 проц.), Партия свободы, возглавляемая министром экономики и инноваций Аушриней Армонайте (2,9 проц.).
Далее в таблице: партия "Свобода и справедливость" (2,1 проц.), Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей (2,1 проц.), Партия зеленых Литвы (1,1 проц.), Национальное объединение (1 проц.) и Союз народа и справедливости (центристы, народники) (0,4 проц.).
Однако четверть опрошенных жителей указали, что не будут участвовать в выборах в Сейм или не определились, за кого голосовать.
Внимание общественности приковано к предстоящим президентским выборам
Директор Baltijos tyrimai Раса Алишаускене считает, что стагнация в рейтинговой таблице партий, скорее всего, связана с текущей президентской избирательной кампанией. Потому что, по мнению социолога, именно предстоящие выборы лидера страны сейчас находятся в центре общественного внимания.
"Сейчас в центре внимания больше личности, которые борются за главный трон, а партии, похоже, остаются на втором плане", - сказала Elta Р. Алишаускене.
Поэтому, утверждает социолог, изменений в рейтинговой таблице партий, вероятно, можно ожидать только после того, как избирательная кампания в Сейм начнет набирать обороты.
"После президентских выборов пройдут выборы в Европарламент. (...) После этих двух выборов больше внимания должно уделяться выборам в Сейм, тогда, возможно, симпатии жителей несколько изменятся", - подчеркнула она.
10-21 апреля текущего года литовско-британская компания по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai провела репрезентативный опрос жителей Литвы. В ходе исследования методом личного интервью были опрошены 1020 жителей Литвы (18 лет и старше), опрос проводился в 109 пунктах выборки.
Состав респондентов соответствует составу взрослого населения Литвы по полу, возрасту, национальности, типу поселения. Мнение опрошенных отражает мнение жителей Литвы в возрасте от 18 лет и старше. Погрешность результатов исследования составляет до 3,1 проц.