В рейтинге самых популярных политиков Литвы по-прежнему лидирует Науседа

Как показал опрос, Г. Науседу положительно оценивают 72,3 проц. респондентов. Аналогичными были и результаты июльского опроса. В ходе него свою поддержку президенту выразили 70,1 проц. опрошенных.
На втором месте, как и два месяца назад, – председатель Социал-демократов Литвы Вилия Блинкявичюте. Её, как второго по популярности литовского политика, поддержали 47,7 проц. респондентов. В опросе, проведенном несколько месяцев назад, эта цифра составляла 45,9 проц.
На третью позицию в рейтинге самых популярных политиков поднялся лидер союза демократов „Во имя Литвы“ Саулюс Сквернялис. С июля его поддержка выросла на 4,6 проц. и на сегодняшний день составляет 43,5 проц.
Далее по популярности выстроились – лидер партии „Заря Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис (38,4 проц.), спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен (37,2 проц.), министр национальной обороны Лауринас Кащюнас (36,2 проц.) и лидер Союза крестьян и зеленых Литвы Рамунас Карбаускис (33 проц.).
Согласно результатам опроса, первую десятку самых популярных политиков замыкают мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис (28,9 проц.), лидер Партии регионов Литвы Йонас Пинскус (28,3 проц.) и министр внутренних дел Агне Билотайте (24,4 проц.).
Среди политиков, наилучшим образом отражающих интересы общества, лидируют Г. Науседа, В. Блинкявичюте и Р. Жемайтайтис
В свою очередь, на вопрос, кто из общественных деятелей наилучшим образом отражает интересы людей, респонденты чаще всего называли Г. Науседу, В. Блинкявичюте и Р. Жемайтайтиса. Свою поддержку им выразили соответственно 17 проц. и 10,4 проц. и 7,6 проц. участников опроса.
Как показал опрос, четвертое место в таблице досталось премьер-министру Ингриде Шимоните. Её, как политика, наилучшим образом отражающего общественные интересы, оценили 4,8 проц. опрошенных. Несильно отстал от главы Кабмина С. Сквернялис, заручившийся поддержкой в 4,5 проц. респондентов.
Замыкают десятку В. Чмилите-Нильсен (2,2 проц.), Р. Карбаускис (2,1 проц.), общественный деятель Андрюс Тапинас (1,7 проц.), Л. Кащюнас (1,6 проц.) и Й. Пинскус (1,6 проц.).