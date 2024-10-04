2024.10.04 10:13

В рейтинге самых популярных политиков Литвы по-прежнему лидирует Науседа

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

В рейтинге самых популярных политиков Литвы по-прежнему лидирует президент Гитанас Науседа. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром исследования мнения и рынка Vilmorus по заказу Lietuvos rytas 13–21 сентября.

Как показал опрос, Г. Науседу положительно оценивают 72,3 проц. респондентов. Аналогичными были и результаты июльского опроса. В ходе него свою поддержку президенту выразили 70,1 проц. опрошенных.

На втором месте, как и два месяца назад, – председатель Социал-демократов Литвы Вилия Блинкявичюте. Её, как второго по популярности литовского политика, поддержали 47,7 проц. респондентов. В опросе, проведенном несколько месяцев назад, эта цифра составляла 45,9 проц.

На третью позицию в рейтинге самых популярных политиков поднялся лидер союза демократов „Во имя Литвы“ Саулюс Сквернялис. С июля его поддержка выросла на 4,6 проц. и на сегодняшний день составляет 43,5 проц.

Далее по популярности выстроились – лидер партии „Заря Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис (38,4 проц.), спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен (37,2 проц.), министр национальной обороны Лауринас Кащюнас (36,2 проц.) и лидер Союза крестьян и зеленых Литвы Рамунас Карбаускис (33 проц.).

Согласно результатам опроса, первую десятку самых популярных политиков замыкают мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис (28,9 проц.), лидер Партии регионов Литвы Йонас Пинскус (28,3 проц.) и министр внутренних дел Агне Билотайте (24,4 проц.).

Среди политиков, наилучшим образом отражающих интересы общества, лидируют Г. Науседа, В. Блинкявичюте и Р. Жемайтайтис

В свою очередь, на вопрос, кто из общественных деятелей наилучшим образом отражает интересы людей, респонденты чаще всего называли Г. Науседу, В. Блинкявичюте и Р. Жемайтайтиса. Свою поддержку им выразили соответственно 17 проц. и 10,4 проц. и 7,6 проц. участников опроса.

Как показал опрос, четвертое место в таблице досталось премьер-министру Ингриде Шимоните. Её, как политика, наилучшим образом отражающего общественные интересы, оценили 4,8 проц. опрошенных. Несильно отстал от главы Кабмина С. Сквернялис, заручившийся поддержкой в 4,5 проц. респондентов.

Замыкают десятку В. Чмилите-Нильсен (2,2 проц.), Р. Карбаускис (2,1 проц.), общественный деятель Андрюс Тапинас (1,7 проц.), Л. Кащюнас (1,6 проц.) и Й. Пинскус (1,6 проц.).

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