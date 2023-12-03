В рамках плана "Литва нового поколения" Еврокомиссия выделит Литве 198,4 млн евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gintarė Skaistė
Gintarė Skaistė
ФОТО: ELTA / Karolina Gudžiūnienė

В пятницу министр финансов Гинтаре Скайсте официально подписала соглашение с Европейской комиссией (ЕК) о дополнении плана "Литва нового поколения", который в начале ноября был одобрен Советом по экономическим и финансовым вопросам (ECOFIN) в Брюсселе.

Дополненный план "Литва нового поколения" включает 1,7 млрд евро новых инвестиций, включая меры для бизнеса, зеленых, инновационных, цифровых технологий, производства и экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, кибербезопасности, реновации многоквартирных домов, развития незагрязняющего транспорта и производство возобновляемых энергетических ресурсов.

"План "Литва нового поколения" и его дополнение важны в контексте нынешней геополитической реальности, поэтому мы не только почти удваиваем общий объем плана до 3,85 млрд евро, но и удваиваем наши амбиции по производству всего необходимой государству объема электроэнергии из возобновляемых источников энергии к 2030 году. Новые меры не только укрепят нашу энергетическую самостоятельность, но и будут способствовать конкурентоспособности литовского бизнеса", - отметила министр финансов.

По словам министра финансов Г. Скайсте, наиболее значительные новые инвестиции планируется сосредоточить на двух направлениях: 1 млрд евро будет выделено на кредиты и другие финансовые инструменты для бизнеса и дополнительно более 550 млн евро – на производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

План "Литва нового поколения" был дополнен с учетом геополитической ситуации, новых амбиций Литвы в области возобновляемой энергетики, интенсивных обсуждений с социальными и экономическими партнерами и новой инициативы Европейской комиссии REPower EU, в рамках которой Литве выделяется 198,4 млн евро.

По мнению экспертов, ожидается, что за счет новых инвестиций плана "Литва нового поколения" в период 2023-2027 годов будет обеспечен более быстрый рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) – в среднем на 0,97% или 492,5 млн евро в год.

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