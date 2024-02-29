В пятницу президент и глава МИД Литвы вновь попытаются решить вопрос с послами

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ru.Delfi.lt

В пятницу глава страны Гитанас Науседа и министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в третий раз сядут за общий стол и попытаются решить застопорившийся вопрос назначения послов.

После того как Г. Ландсбергис в среду повторил, что намерен еще раз обсудить этот вопрос с президентом "в ближайшем будущем", пресс-представитель министра Паулина Левицките указала Elta, что встреча политиков запланирована уже в эту пятницу.

Последний раз Г. Науседа и Г. Ландсбергис встречались 15 февраля. Хотя оба политика позже заверили СМИ, что переговоры состоялись конструктивно, договоренность о дипломатических назначениях достигнута не была.

После второй встречи главный советник президента по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите сказала Elta, что позиции президента и МИД по вопросу послов сблизились. Поэтому она выразила надежду, что во время следующей встречи Г. Науседы и Г. Ландсбергиса вопрос будет решен окончательно.

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