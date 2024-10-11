В пятницу по всей Литве начинается голосование на дому

В пятницу и субботу члены избирательных комиссий посетят избирателей на дому.

На дому могут голосовать избиратели с ограниченными возможностями, люди, которые за ними ухаживают на дому, люди, нетрудоспособные по причине болезни, а также избиратели в возрасте 70 лет и старше.

Во время выборов в Сейм правом голосования на дому решили воспользоваться почти 95 тыс. избирателей.

В пятницу на парламентских выборах всё еще смогут проголосовать избиратели, находящиеся в больницах, учреждениях социальной опеки, воинских частях и местах отбывания наказаний. Это будет последний день досрочного голосования в этих учреждениях.