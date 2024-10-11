В пятницу по всей Литве начинается голосование на дому

В пятницу и субботу члены избирательных комиссий посетят избирателей на дому.
На дому могут голосовать избиратели с ограниченными возможностями, люди, которые за ними ухаживают на дому, люди, нетрудоспособные по причине болезни, а также избиратели в возрасте 70 лет и старше.
Во время выборов в Сейм правом голосования на дому решили воспользоваться почти 95 тыс. избирателей.
В пятницу на парламентских выборах всё еще смогут проголосовать избиратели, находящиеся в больницах, учреждениях социальной опеки, воинских частях и местах отбывания наказаний. Это будет последний день досрочного голосования в этих учреждениях.
В дипломатических представительствах Литвы за рубежом намерены проголосовать более 49 тыс. избирателей.
В списки избирателей внесено более 2 млн 326 тыс. избирателей. Своими голосами они смогут сформировать новый Сейм, в котором будет работать 141 парламентарий. На 70 мест в многомандатном избирательном округе претендует 1 721 кандидат, на 71 место в одномандатных округах претендуют 699 кандидатов. За мандаты народных избранников борются 14 партий и одна коалиция.
Основной день выборов в Сейм – 13 октября, воскресенье. Второй тур выборов запланирован на 27 октября.