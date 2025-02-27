В прошлом году враждебные государства активнее пугали ядерным оружием

„Обозреваемый год ознаменовался некоторыми новыми тенденциями. В 2024 году большое внимание уделялось вопросу поддержки Украины (...), в этом контексте мы зафиксировали непрекращающееся проведение „красных“ линий, запугивание войной НАТО-Россия или ядерной войной“, - утверждает аналитик Ингрида Норкуте, представившая в четверг обзор враждебной информационной среды 2024 года.
„Мы видим активное запугивание, угрозы ядерным оружием и изображение Литвы как страны, представляющей угрозу Калининграду и Беларуси. (...) Цель которых – повлиять на принятие решений“, - говорит Гедрюс Валинтелис, руководитель Отдела стратегических коммуникаций.
Из Беларуси – больше пропагандистских сообщений
По словам аналитика, также отмечено увеличение количества пропагандистских сообщений из Беларуси.
„Одной из новых тенденций прошлого года является усиление пропагандистских сообщений с белорусской стороны“, - отметила И. Норкуте.
„Если мы посмотрим на сообщения белорусской стороны, то в 2024 году эти сообщения были очень сосредоточены на предполагаемом враге. Нельзя исключать, что для проникновения в западное пространство используются сильные, радикальные угрозы, потому что такие громкие заявления часто транслируются“, - пояснила она, отметив, что фиксируются и различные сообщения в адрес белорусской оппозиции, утверждая, что последняя якобы никому не нужна.
Продолжалась и обычная деятельность
Также, по словам представителей ведомства, продолжалась обычная враждебная информационная деятельность.
„Пропагандисты продолжали распространять сообщения, представляющие Литву как незначительное, несостоявшееся государство, но также и как потенциального агрессора. (...) Пропагандисты всеми силами пытались показать, что НАТО – слабый альянс, возможности которого несопоставимы с возможностями России. Однако также активно распространялась информация о том, что НАТО представляет угрозу для союзного государства России и Беларуси“, - утверждает она.
Кроме того, по словам представителей ведомства, большое внимание уделялось учениям НАТО или Литовской армии, а также укреплению военного потенциала Литвы. По словам И. Норкуте, представлялась аргументация о том, что Россия не представляет угрозы.
„Возможности Литвы в первую очередь представлялись не как оборонительные, а как наступательные“. „Также появились сообщения о том, что готовится атака и что это может представлять угрозу для России или Беларуси“, — сказал аналитик.
„Возможности Литвы в первую очередь представлялись не как оборонительные, а как наступательные. Также появлялись сообщения о том, что готовится нападение и что это может представлять угрозу для России или Беларуси“, - сказала аналитик.
В 2025 году прогнозируется информационное давление в связи с мирными переговорами по Украине
Специалисты Департамента стратегических коммуникаций Литовской армии предупреждают, что давление со стороны враждебных государств относительно мирных переговоров по Украине в 2025 году может усилиться.
„В этом году, скорее всего, все будет зависеть от того, как пройдут мирные переговоры по Украине. Трудно предсказать, но реакция будет, будет оказано информационное давление, могут быть новые угрозы, возобновлена тема отправки войск в Украину“, - перечислила И. Норкуте.
„Отключение Литвы от кольца БРЭЛЛ было одной из главных тем, которая сейчас формирует враждебное информационное пространство, (...) в этом году также ожидаются российско-белорусские учения „Запад“, которые могут оказать влияние на враждебное информационное пространство“, - продолжила она.
Однако глава департамента надеется, что граждане Литвы устойчивы к подобным пропагандистским сообщениям.
„На основании опросов общественного мнения мы видим, что литовское общество устойчиво к пропаганде. Граждане Литвы понимают, что это такое, они понимают, что против них используется влияние. Это свидетельствует о плодах многолетней работы и о том, что одной пропагандой Литву не запугаешь“, - сказал Г. Валинтелис.