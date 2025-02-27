В прошлом году враждебные государства активнее пугали ядерным оружием

„Если мы посмотрим на сообщения белорусской стороны, то в 2024 году эти сообщения были очень сосредоточены на предполагаемом враге. Нельзя исключать, что для проникновения в западное пространство используются сильные, радикальные угрозы, потому что такие громкие заявления часто транслируются“, - пояснила она, отметив, что фиксируются и различные сообщения в адрес белорусской оппозиции, утверждая, что последняя якобы никому не нужна.