В последнюю неделю марта Литовская армия проведет учения

Сообщается, что в рамках выполнения задач будут использоваться учебные имитационные средства, имитационные боеприпасы, вооружение, военная техника.
Также во вторник солдаты боевой группы передовых сил НАТО пехотной бригады "Железный волк" Литовской армии в Каунасском районе проведут полевые тактические учения.
Будет организован поход, в ходе которого солдаты проанализируют местность и пути приближения.
Отмечается, что в ходе учений будут соблюдаться правила охраны природы, транспортные средства будут передвигаться только по дорогам, пиротехника и имитация будут использоваться на учениях только в светлое время суток.
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