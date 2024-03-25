В последнюю неделю марта Литовская армия проведет учения

 
ELTA
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ФОТО: KAM
С понедельника по пятницу в Каунасском и Алитусском уездах и территориальных водах пройдут полевые тактические учения Литовской армии, сообщает самоуправление Каунасского района.

Сообщается, что в рамках выполнения задач будут использоваться учебные имитационные средства, имитационные боеприпасы, вооружение, военная техника.

Также во вторник солдаты боевой группы передовых сил НАТО пехотной бригады "Железный волк" Литовской армии в Каунасском районе проведут полевые тактические учения.

Будет организован поход, в ходе которого солдаты проанализируют местность и пути приближения.

Отмечается, что в ходе учений будут соблюдаться правила охраны природы, транспортные средства будут передвигаться только по дорогам, пиротехника и имитация будут использоваться на учениях только в светлое время суток.

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