В последнюю неделю марта Литовская армия проведет учения

Будет организован поход, в ходе которого солдаты проанализируют местность и пути приближения.

Отмечается, что в ходе учений будут соблюдаться правила охраны природы, транспортные средства будут передвигаться только по дорогам, пиротехника и имитация будут использоваться на учениях только в светлое время суток.