В портовом городе начались первые учения военной комендатуры

По словам военных, в ходе учений около 500 участников отработают переход с мирного на военное время, подготовку к деятельности военных комендатур, взаимодействие друг с другом.

С полуночи в субботу до 6 утра в воскресенье на улице Миниёс пройдут учения комендантских подразделений после введения комендантского часа.

По словам военных, передвижение жителей ограничиваться не будет, однако запланированы контрольно-пропускные пункты комендантских подразделений, где могут останавливаться проезжающие транспортные средства, проверяться документы и выполняться другие процедуры.