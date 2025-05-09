В портовом городе начались первые учения военной комендатуры

По словам военных, в ходе учений около 500 участников отработают переход с мирного на военное время, подготовку к деятельности военных комендатур, взаимодействие друг с другом.
С полуночи в субботу до 6 утра в воскресенье на улице Миниёс пройдут учения комендантских подразделений после введения комендантского часа.
По словам военных, передвижение жителей ограничиваться не будет, однако запланированы контрольно-пропускные пункты комендантских подразделений, где могут останавливаться проезжающие транспортные средства, проверяться документы и выполняться другие процедуры.
В ходе военных учений, как в светлое, так и в темное время суток, вооруженные солдаты будут передвигаться пешком и использовать военную технику, а также будут использоваться имитационные боеприпасы.
Учения продлятся до воскресенья.
В целях усиления готовности граждан и муниципалитетов к мобилизации 1 марта текущего года было сформировано управление Военных комендатур.
В состав управления входят шесть региональных военных комендатур в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй, Паневежисе и Алитусе.
Новое управление было сформировано на базе Военных комендатур (ВК) и Службы по призыву на военную службу и комплектованию вооруженных сил (СПВСКВС).