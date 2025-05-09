2025.05.09 19:46

В портовом городе начались первые учения военной комендатуры

 
ELTA
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Klaipėda
Klaipėda
ФОТО: Dainius Labutis | Delfi

В пятницу в портовом городе начались первые в истории учения Sąveika 2025 (Взаимодействие 2025), организованные Клайпедской военной комендатурой, сообщили в Литовской армии.

По словам военных, в ходе учений около 500 участников отработают переход с мирного на военное время, подготовку к деятельности военных комендатур, взаимодействие друг с другом.

С полуночи в субботу до 6 утра в воскресенье на улице Миниёс пройдут учения комендантских подразделений после введения комендантского часа.

По словам военных, передвижение жителей ограничиваться не будет, однако запланированы контрольно-пропускные пункты комендантских подразделений, где могут останавливаться проезжающие транспортные средства, проверяться документы и выполняться другие процедуры.

В ходе военных учений, как в светлое, так и в темное время суток, вооруженные солдаты будут передвигаться пешком и использовать военную технику, а также будут использоваться имитационные боеприпасы.

Учения продлятся до воскресенья.

В целях усиления готовности граждан и муниципалитетов к мобилизации 1 марта текущего года было сформировано управление Военных комендатур.

В состав управления входят шесть региональных военных комендатур в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй, Паневежисе и Алитусе.

Новое управление было сформировано на базе Военных комендатур (ВК) и Службы по призыву на военную службу и комплектованию вооруженных сил (СПВСКВС).

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