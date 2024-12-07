В Плунге открылся новый дом "на полпути" для реабилитации осужденных

„Можно смело сказать, что дом „на полпути“ – это один из самых успешных проектов доброй практики, перенятых у норвежских партнеров для подготовки осужденных к жизни на свободе и обеспечивающий им условия близкой среды. Надеемся на продолжение развития сети домов „на полпути“ в стране с учетом того, где существует наибольшая потребность“, – поддержал министра директор Тюремной службы Литвы Миндаугас Кайрис.