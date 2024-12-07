В Плунге открылся новый дом "на полпути" для реабилитации осужденных

Ожидается, что еженедельные планы и расписание дня постояльцев плунгеского дома „на полпути“ пока будут составляться и контролироваться сотрудниками Службы пробации. Они также помогут осужденным восстановить отношения с родственниками, решить социальные проблемы и организовать трудовую деятельность в обществе.
По данным ТСЛ, дома „на полпути“, появившиеся в стране 8 лет назад, являются наиболее эффективной мерой по снижению рецидивизма, путем предоставления осужденным возможности приобрести новые навыки, интегрироваться на рынок труда, восстановить социальные связи с родственниками.
„Этот шаг знаменует собой важный этап в развитии пенитенциарной системы, когда, наконец, в сети домов „на полпути“ будет промежуточная остановка в каждом из крупнейших регионов нашей страны“, – заявила врио министра юстиции Эвелина Добровольская на открытии учреждения.
„Можно смело сказать, что дом „на полпути“ – это один из самых успешных проектов доброй практики, перенятых у норвежских партнеров для подготовки осужденных к жизни на свободе и обеспечивающий им условия близкой среды. Надеемся на продолжение развития сети домов „на полпути“ в стране с учетом того, где существует наибольшая потребность“, – поддержал министра директор Тюремной службы Литвы Миндаугас Кайрис.
Здание дома „на полпути“ в Плунге ТСЛ приобрела за 520 тыс. евро. Этот проект финансировался за счет проекта „Повышение качества пенитенциарной системы Литвы“ по программе „Правосудие и внутренние дела“.
На данный момент в Литве насчитывается 8 домов „на полпути“ – в Алитусе, Мариямполе, Вильнюсе, Правенишкес, Паневежисе, Шяуляе, Таураге и Каунасском районе. Первое учреждение появилось в Алитусе в 2016 году.