В планах Литвы – ежегодная помощь Украине в размере 0,25% ВВП

По данным правительства, в соглашении между Литвой и Украиной будут определены модальности литовской поддержки в укреплении обороноспособности Украины и безопасности страны на ближайшее десятилетие.

Соглашение предусматривает укрепление литовско-украинского сотрудничества и партнерства на основе обязательств по защите международного порядка, основанного на правилах, общих принципов демократии, верховенства закона, основных прав и свобод человека, а также права каждой страны выбирать собственные меры безопасности.

Это соглашение предусматривает реализацию декларации Большой семерки (G7), принятой в июле прошлого года во время саммита НАТО в Вильнюсе, к которой Литва и другие страны Балтии присоединились в августе прошлого года.