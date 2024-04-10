В планах Литвы – ежегодная помощь Украине в размере 0,25% ВВП

 
ELTA
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Ukrainos kariai Zaporižios srityje
Ukrainos kariai Zaporižios srityje
ФОТО: AP / Scanpix

В среду правительство одобрило проект литовско-украинского сотрудничества в сфере безопасности. Согласно проекту, Литва будет ежегодно оказывать Украине поддержку в сфере безопасности и обороны в размере 0,25 проц. годового ВВП.

По данным правительства, в соглашении между Литвой и Украиной будут определены модальности литовской поддержки в укреплении обороноспособности Украины и безопасности страны на ближайшее десятилетие.

Соглашение предусматривает укрепление литовско-украинского сотрудничества и партнерства на основе обязательств по защите международного порядка, основанного на правилах, общих принципов демократии, верховенства закона, основных прав и свобод человека, а также права каждой страны выбирать собственные меры безопасности.

Это соглашение предусматривает реализацию декларации Большой семерки (G7), принятой в июле прошлого года во время саммита НАТО в Вильнюсе, к которой Литва и другие страны Балтии присоединились в августе прошлого года.

На сегодняшний день к декларации G7, подписанной 12 июля 2023 г. в Вильнюсе, присоединились 25 стран. Восемь стран подписали с Украиной соглашения, предусматривающие ее практическую реализацию.

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