В первый день визита в Токио спикер Сейма Чмилите-Нильсен встретилась с женщинами-лидерами

"Стратегическое партнерство между Литвой и Японией придало новый импульс двусторонним отношениям и новые возможности для сотрудничества. Сегодня была хорошая возможность обсудить лидерство женщин и влияние в важных областях государства, таких как экономика, наука, культурные связи, национальная безопасность, а также достижения Литвы", - сказала В. Чмилите-Нильсен.

Спикер Сейма также посетила кампус Университета Васэда, где состоялась церемония возложения цветов к мемориальному камню японскому дипломату Тиунэ Сугихаре, который во время Второй мировой войны помог в Литве спасти тысячи евреев.

На юбилейной 20-й выставке Художественного музея Мори "Наша экология: чтобы планета выжила" В. Чмилите-Нильсен посмотрела видеоинсталляцию литовской художницы Эмилии Шкарнулите "Стрела времени".