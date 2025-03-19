В парламентском комитете будет обсуждаться реализация Пакта ЕС о миграции и предоставлении убежища

„С одной стороны, их будут более строго проверять на внешней границе, и будут приложены усилия для того, чтобы избежать случаев, когда регулярные мигранты или мигранты в целом пытаются предоставить неверную информацию и ввести в заблуждение сотрудников“, - сказал Л. Шедвидис агентству Elta.
„С другой стороны, будет больше солидарности и помощи тем странам, которые сталкиваются с миграционными кризисами“, - добавил он.
В начале февраля план реализации этого пакта был также представлен в Комитете Сейма по европейским делам. Тогда министр внутренних дел Владислав Кондратович, представивший план, выделил шесть ключевых аспектов: эффективное управление внешними границами, устойчивость к кризисам, сотрудничество с третьими странами, поиск и спасение на море, солидарность и законодательные предложения по реформированию системы предоставления убежища.
Новый Пакт ЕС о миграции и предоставлении убежища, принятый 14 мая 2024 года, направлен на решение вопросов, связанных с миграционной политикой государств-членов ЕС, обеспечивая при этом сохранение Союзом прочных и безопасных границ. Разработан комплексный подход к миграции и предоставлению убежища, основанный на солидарности, ответственности и уважении прав человека, с целью управления и нормализации миграции в долгосрочной перспективе.
Европейская комиссия подготовила Общий план реализации, а также провела анализ недостатков в государствах-членах, а государства-члены до 12 декабря 2024 года подготовили Национальные планы внедрения.
До июня 2026 года ЕК и государства-члены должны подготовиться к реализации Пакта, то есть принять меры для обеспечения того, чтобы согласованные и закрепленные в правовых актах Пакта положения могли применяться на практике.