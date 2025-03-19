В парламентском комитете будет обсуждаться реализация Пакта ЕС о миграции и предоставлении убежища

„С одной стороны, их будут более строго проверять на внешней границе, и будут приложены усилия для того, чтобы избежать случаев, когда регулярные мигранты или мигранты в целом пытаются предоставить неверную информацию и ввести в заблуждение сотрудников“, - сказал Л. Шедвидис агентству Elta.

„С другой стороны, будет больше солидарности и помощи тем странам, которые сталкиваются с миграционными кризисами“, - добавил он.