В парламенте Литвы возмущение: кто отвечает распространение атласов с "российским Крымом"?

В жалобе, поданной в Службу, утверждается, что ответственность за появление в книжном магазине не подлежащей публикации информации должны нести не только издатели, но и сам книжный магазин, поскольку он распространяет потенциально не подлежащую публикации информацию, которая запрещена законом.

По словам депутата Дали Асанавичюте, в данном конкретном случае неустановление ответственности распространителя создало бы вредоносный прецедент, поскольку образовавшаяся лазейка позволила бы враждебным нам государствам свободно распространять дезинформацию и военную пропаганду на территории Литвы.