В парламенте будет представлена программа будущего правительства Литвы

Ввиду продолжающегося военного вторжения России в Украину и в целях обеспечения надежной подготовки к обороне государства правительство обещает обеспечить устойчивое финансирование национальной обороны, достигающее не менее 3,5 проц. валового внутреннего продукта.

Девятнадцатое правительство, формируемое Г. Палуцкасом, планирует повысить прогрессивность налога на доходы физических лиц, обязуется ежегодно увеличивать размер необлагаемых налогом доходов и максимально приближать его к минимальной месячной зарплате. Правящие также планируют отменить автоматическое включение во пенсионные накопления второй ступени и вернуть положение о зависимости пенсий от стажа работы.

После представления документа программа правительства обсуждается фракциями и комитетами Сейма, которые имеют право пригласить премьер-министра или министра для ответа на вопросы о программе правительства.

Не позднее чем в течение 15 дней после представления программы правительства Сейм должен рассмотреть программу на своем заседании. Новое правительство получает полномочия действовать, когда большинством голосов членов Сейма, участвующих в заседании парламенгта, одобряется его программа. Позже члены правительства должны принести присягу в Сейме.