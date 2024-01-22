В Паневежском и Клайпедском районах пройдут международные военные учения

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI (P.Garkausko nuotr.)
В понедельник в Паневежском и Клайпедском районах начнутся международные учения Furious Wolf 24-1 с участием расчетов по отражению воздушного нападения. Учения продлятся до выходных.

Как сообщает Литовская армия, во время учений жители района к востоку от центра города Паневежиса смогут слышать и видеть самолеты, подкрепляющие миссию Балтийской воздушной полиции, вертолеты Военно-воздушных сил Литовской армии и беспилотник MQ- 9 Reaper.

В то же время в Клайпедском районе, на полигоне имени бригадного генерала Повиласа Плехавичюса пройдут учения по отработке процедур вызова огня с моря.

В ходе учений на суше военнослужащие будут действовать с использованием военного транспорта как в светлое, так и в темное время суток. Учения пройдут без использования амуниции, имитационных боеприпасов и пиротехники.

В целях повышения качества взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО с 15 января по 2 февраля этого года в Латвии, Литве и Эстонии проходят международные учения Furious Wolf 24-1 с участием расчетов по отражению воздушного нападения, организованные эстонской боевой группой передовых сил НАТО.

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