В Паневежском и Клайпедском районах пройдут международные военные учения

Как сообщает Литовская армия, во время учений жители района к востоку от центра города Паневежиса смогут слышать и видеть самолеты, подкрепляющие миссию Балтийской воздушной полиции, вертолеты Военно-воздушных сил Литовской армии и беспилотник MQ- 9 Reaper.

В то же время в Клайпедском районе, на полигоне имени бригадного генерала Повиласа Плехавичюса пройдут учения по отработке процедур вызова огня с моря.

В ходе учений на суше военнослужащие будут действовать с использованием военного транспорта как в светлое, так и в темное время суток. Учения пройдут без использования амуниции, имитационных боеприпасов и пиротехники.