2024.07.23 15:39

В Паланге премьер пообщалась с отдыхающими в Литве украинскими детьми

 
ELTA
ru.DELFI.lt
В Паланге премьер пообщалась с отдыхающими в Литве детьми из Украины
В Паланге премьер пообщалась с отдыхающими в Литве детьми из Украины
ФОТО: Laima Penek | lrv.lt

В понедельник в Паланге премьер-министр Ингрида Шимоните встретилась с отдыхающими в Литве детьми из города Бучи в Киевской области Украины, сообщает пресс-служба правительства

Премьер пообщалась с украинскими детьми, вместе с ними посетила эдукационную экскурсию в Музее янтаря, приняла участие в арт-терапевтическом занятии для детей в Художественном музее им. Антанаса Мончиса.

Лагерь, который позволяет украинским детям провести мирное и радостное лето на побережье Балтийского моря, организуется уже второй год. Он предназначен для детей в возрасте 7-17 лет, пострадавших от войны России против Украины – потерявших одного из родителей, из непосредственно пострадавших или социально уязвимых, многодетных семей.

Лагерь финансируется Палангским городским самоуправлением, а вклад в него вносит Литовский Красный Крест.

Как указывается в сообщении, этим летом Палангу уже посетили или посетят четыре смены отдыхающих, в каждой по 15 детей. На взморье дети полноценно отдыхают девять дней, еще два дня уходит на поездки.

Буча – один из пригородов Киева, разрушенных в первые недели широкомасштабного российского вторжения, отмеченных преступлениями страны-агрессора.

28 февраля 2022 года Литва первой воспользовалась возможностью статьи 14 Римского статута и обратилась к прокурору Международного уголовного суда с просьбой начать расследование военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных Россией и Беларусью.

В понедельник премьер также посетила Палангскую реабилитационную больницу, где ознакомилась с условиями и возможностями учреждения, указывается в сообщении правительства.

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