В Пабраде завершились международные военные учения "Сильный Грифон 2024"

Как сообщает Литовская армия, в общей сложности в рамках учений, прошедших 14-28 октября на центральном полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде, тренировались 2500 солдат с 400 единицами военной техники.

„В ходе учений нам удалось создать обстановку, максимально приближенную к боевой. Высокая интенсивность учений, разнообразие задач и реалистичность учений выявили сильные стороны молодых солдат и командиров и заложили основы для процесса совершенствования навыков. Я рад хорошим отношениям и взаимодействию с союзниками, принимавшими участие в учениях. Я видел усталых, но уверенных в себе бойцов“, - сказал после учений командир бригады „Жемайтия“ полковник Викторас Багдонас.