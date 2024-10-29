2024.10.29 16:19

В Пабраде завершились международные военные учения "Сильный Грифон 2024"

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Stiprus Grifonas 2024
Stiprus Grifonas 2024
ФОТО: Gabija Vaitkutė | kariuomene.lt/

Во вторник завершились ежегодные международные учения „Сильный Грифон 2024“, организованные пехотной бригадой „Жемайтия“ им. Великого гетмана литовского Яна Кароля Ходкевича.

Как сообщает Литовская армия, в общей сложности в рамках учений, прошедших 14-28 октября на центральном полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде, тренировались 2500 солдат с 400 единицами военной техники.

„В ходе учений нам удалось создать обстановку, максимально приближенную к боевой. Высокая интенсивность учений, разнообразие задач и реалистичность учений выявили сильные стороны молодых солдат и командиров и заложили основы для процесса совершенствования навыков. Я рад хорошим отношениям и взаимодействию с союзниками, принимавшими участие в учениях. Я видел усталых, но уверенных в себе бойцов“, - сказал после учений командир бригады „Жемайтия“ полковник Викторас Багдонас.

В этом году основным учебным подразделением бригады „Жемайтия“ стал Драгунский батальон им. Великого князя Литовского Бутигейдиса. Также приняли участие солдаты бригады „Жемайтия“, Добровольческих сил охраны края, Военной полиции, Военно-медицинской службы, Инженерного батальона им. полковника Юозаса Виткуса, батальонов противовоздушной обороны ВВС и союзников по НАТО из Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Польши.

В ходе учений солдаты тренировались и действовали вместе с союзниками по НАТО в тактических передвижениях, разведке, реагировании на потенциальные гибридные угрозы, в выполнении задач боевой и логистической поддержки, а также в совместных операциях с разными видами оружия. В ходе учений также отрабатывалась эвакуация раненых.

Армия обращает внимание на то, что после окончания учений, 29-31 октября, ожидается более интенсивное движение военной техники по дорогам Литвы с Пабрадского полигона.

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