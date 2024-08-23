В Пабраде открыт первый парк мер контрмобильности: это неотъемлемая часть системы обороны страны

„Контрмобильность является неотъемлемой частью обороны. А сама контрмобильность системная, все это комбинируется, включая все эти физические преграды – и зубы дракона, и колючая проволока, и балки, и железобетонные блоки, я имею в виду ежей с минами как систему с огневым прикрытием“, - во время мероприятия журналистам сказал Л. Кащюнас, подчеркивая, что парки контрмобильности являются неотъемлемой частью системы обороны.
„Весь план нашей линии обороны Литвы, который мы представили две недели назад, основан на таком системном подходе, где физические барьеры интегрированы вместе с огневым прикрытием“, - добавил он.
Министр также отмечает, что большая часть средств, запланированных на усиление контрмобильности, будет направлена на усиление потенциала минирования.
„Конечно, большая часть всех ресурсов, которые мы планируем мобилизовать для обеспечения контрмобильности, а это 600 млн в течение 10 лет – часть пойдет на потенциал минирования“, - заверил он.
Политик заявил, что два года назад он подчеркивал необходимость создания парков с мерами контрмобильности. Однако Л. Кащюнас не захотел вступать в дискуссии о том, почему первый такой парк был создан только сейчас.
„Я не хочу оглядываться назад, почему это не было сделано. Я смотрю вперед – процесс запущен, он движется, финансирование обороны уже находится на том уровне, который может позволить нам укрепить этот потенциал“, - подчеркнул министр.
„Всего у нас будет 27 парков, и уже в апреле мы выйдем на полную работоспособность инженерных парков“, - подчеркнул он.
„Хочу выразить удовлетворение в связи с тем, что мы наконец увидели реальный парк мер контрмобильности. Здесь смогут практиковаться и учиться как наши, так и союзные военнослужащие“, - в четверг во время презентации парка журналистам сказал председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Арвидас Поцюс.
Этот парк будет постоянно пополняться различными инженерными средствами для решения задач контрмобильности. Среди них элементы дорожного заграждения „зубы дракона“, сборные „ежи“, „испанские лошади“.
„Хочу подчеркнуть, что эти меры контрмобильности производятся в Литве. Деньги налогоплательщиков выплачиваются производителям нашей страны и остаются в Литве. Это хорошая новость, что мы можем такое делать“, - отметил А. Поцюс.
К апрелю следующего года планируется создать 27 таких парков мер контрмобильности в приграничных районах Литвы. Однако, как подчеркнул в четверг участвовавший в мероприятии командующий армией Раймундас Вайкшнорас, при большем финансировании можно было бы говорить о большем количестве таких парков.
„Если бы было большее государственное финансирование, мы могли бы сделать больше. Но не будем забывать и о других важных вещах – ПВО, морских силах, сухопутных силах. (...) Это комплект – десятилетний план развития“, – подчеркнул Р. Вайкшнорас.
Первый парк мер контрмобильности был открыт в четверг на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде.
Постановлением Правительства до конца следующего года на дорогах государственного значения и предмостьях будут установлены резервные преграды, а на 9 мостах – конструкции для крепления взрывчатки. За это будет отвечать акционерное общество Via Lietuva.
При этом до конца 2027 года на юго-западе страны планируется провести проектирование и восстановление мелиоративных рвов и зарегулированных водотоков до исходных технических параметров. За это будут отвечать муниципалитеты Шакяйского, Вилкавишкского и Мариямпольского районов.
Также до 31 декабря 2027 года на определенных армией участках дорог предполагается сформировать полосы деревьев и установить другие меры по обеспечению безопасности движения. Выполнение этих работ планируется поручить компании Kelių priežiūra.