В Пабраде открыт первый парк мер контрмобильности: это неотъемлемая часть системы обороны страны

Министр также отмечает, что большая часть средств, запланированных на усиление контрмобильности, будет направлена ​​на усиление потенциала минирования.

„Весь план нашей линии обороны Литвы, который мы представили две недели назад, основан на таком системном подходе, где физические барьеры интегрированы вместе с огневым прикрытием“, - добавил он.

„Контрмобильность является неотъемлемой частью обороны. А сама контрмобильность системная, все это комбинируется, включая все эти физические преграды – и зубы дракона, и колючая проволока, и балки, и железобетонные блоки, я имею в виду ежей с минами как систему с огневым прикрытием“, - во время мероприятия журналистам сказал Л. Кащюнас, подчеркивая, что парки контрмобильности являются неотъемлемой частью системы обороны.

„Конечно, большая часть всех ресурсов, которые мы планируем мобилизовать для обеспечения контрмобильности, а это 600 млн в течение 10 лет – часть пойдет на потенциал минирования“, - заверил он.

Политик заявил, что два года назад он подчеркивал необходимость создания парков с мерами контрмобильности. Однако Л. Кащюнас не захотел вступать в дискуссии о том, почему первый такой парк был создан только сейчас.

„Я не хочу оглядываться назад, почему это не было сделано. Я смотрю вперед – процесс запущен, он движется, финансирование обороны уже находится на том уровне, который может позволить нам укрепить этот потенциал“, - подчеркнул министр.