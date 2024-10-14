В новом Сейме у "крестьян" будет 6 мандатов

В Сейме нового созыва будут работать шесть представителей Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ). Подсчитав результаты всех 1947 избирательных участков, эта партия преодолела избирательный барьер. На состоявшихся в воскресенье выборах ее поддержали 7,02 проц. избирателей.