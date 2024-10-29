В новом Сейме будут работать 15 бывших коммунистов

Так, в парламентской фракции социал-демократов будут работать Альгирдас Сисас, Римантас Синкявичюс, Шарунас Бирутис, Рамунас Вижинтас, которые принадлежали к Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) и состоявшая в Коммунистической партии Литвы (КПЛ) Раса Будбяргите. В биографии новичка в Сейме социал-демократа Ремигиюса Мотузаса указывается его предыдущее членство как в КПСС, так и в КПЛ.
С партией „Заря Немана“ в Сейм прошли бывшие члены КПСС Дайнорас Брадаускас, Пятрас Даргис и Витаутас Юцюс.
В свою очередь, во фракции Союза демократов „Во имя Литвы“ будут работать бывшие член КПСС Линас Урманавичюс и Альгирдас Буткявичюс, а также указавший свое прежнее членство в КПСС и КПЛ Зигмантас Бальчитис.
Членство в КПСС указали также член Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) Бронис Ропе и член Движения либералов Ричардас Юшка.
Еще одну каденцию в Сейме будет работать член Союза Отечества – Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) Казис Старкявичюс, указавший свое прежнее членство в КПЛ.
ELTA напоминает, что в прошлом году Сейм принял законопроект, который с 2024 года требует от всех политических кандидатов указывать свое членство в любой политической партии. Также указывать их периоды и, если таковые имелись, занимаемые в организации должности.