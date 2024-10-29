2024.10.29 19:21

В новом Сейме будут работать 15 бывших коммунистов

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Seimas
Seimas
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

После подсчета результатов выборов в Сейм стало ясно, что в новом парламенте будут работать 15 бывших коммунистов. Большинство этих политиков – из Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ), получившей на выборах наибольшее доверие жителей.

Так, в парламентской фракции социал-демократов будут работать Альгирдас Сисас, Римантас Синкявичюс, Шарунас Бирутис, Рамунас Вижинтас, которые принадлежали к Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) и состоявшая в Коммунистической партии Литвы (КПЛ) Раса Будбяргите. В биографии новичка в Сейме социал-демократа Ремигиюса Мотузаса указывается его предыдущее членство как в КПСС, так и в КПЛ.

С партией „Заря Немана“ в Сейм прошли бывшие члены КПСС Дайнорас Брадаускас, Пятрас Даргис и Витаутас Юцюс.

В свою очередь, во фракции Союза демократов „Во имя Литвы“ будут работать бывшие член КПСС Линас Урманавичюс и Альгирдас Буткявичюс, а также указавший свое прежнее членство в КПСС и КПЛ Зигмантас Бальчитис.

Членство в КПСС указали также член Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) Бронис Ропе и член Движения либералов Ричардас Юшка.

Еще одну каденцию в Сейме будет работать член Союза Отечества – Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) Казис Старкявичюс, указавший свое прежнее членство в КПЛ.

ELTA напоминает, что в прошлом году Сейм принял законопроект, который с 2024 года требует от всех политических кандидатов указывать свое членство в любой политической партии. Также указывать их периоды и, если таковые имелись, занимаемые в организации должности.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии