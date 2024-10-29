В новом Сейме будут работать 15 бывших коммунистов

Так, в парламентской фракции социал-демократов будут работать Альгирдас Сисас, Римантас Синкявичюс, Шарунас Бирутис, Рамунас Вижинтас, которые принадлежали к Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) и состоявшая в Коммунистической партии Литвы (КПЛ) Раса Будбяргите. В биографии новичка в Сейме социал-демократа Ремигиюса Мотузаса указывается его предыдущее членство как в КПСС, так и в КПЛ.