В новейшем рейтинге продолжают лидировать социал-демократы

В пятерке лидеров рейтинга – без изменений. Оппозиционные социал-демократы сохраняют стабильную поддержку, в ходе опроса, проведенного в декабре, за левых свой голос отдали бы 16,4% респондентов, в ноябре за СДПЛ голосовали бы 16,7% участников опроса.

Союз демократов "Во имя Литвы" укрепляет свои позиции, хотя изменение в поддержке – в пределах погрешности. Если в ноябре демократов в Сейме хотели видеть 10,6% избирателей, в декабре их было почти на 2% больше – 13,4%.

Закрывает тройку лидеров возглавляемый Рамунасом Карбаускисом Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ), их оценка, по сути, не изменилась. В ноябре за "аграриев" проголосовали бы 11,1% избирателей, а в декабре – 11%.