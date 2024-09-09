В небе над Северной Литвой пройдут учения истребителей НАТО

Как сообщает Литовская армия, истребители будут тренироваться с понедельника по пятницу.
Военные также отметили, что в зонах тренировок сверхзвуковых истребителей могут быть слышны звуки, похожие на взрывы.
„Пилоты ВВС Германии на истребителях Eurofighter Typhoon, поднятые с авиабазы Лиелварде в Латвии, могут превышать скорость звука на высоте около десяти километров, а когда объект движется быстрее звука, они генерируют звуковой удар. В передней части самолета создается давление звуковой волны, которое слышно человеческому уху как взрыв или гром“, - говорится в сообщении армии.
Во время учений жителей и гостей просят проявлять понимание, сохранять спокойствие и продолжать свою обычную деятельность.