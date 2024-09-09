2024.09.09 14:02

В небе над Северной Литвой пройдут учения истребителей НАТО

 
ELTA
ru.DELFI.lt
В небе над Северной Литвой пройдут учения истребителей НАТО
В небе над Северной Литвой пройдут учения истребителей НАТО
ФОТО: kariuomene.lt

На этой неделе над Северной Литвой пройдут учения истребителей НАТО. Во время них могут быть слышны звуки, похожие на взрывы.

Как сообщает Литовская армия, истребители будут тренироваться с понедельника по пятницу.

Военные также отметили, что в зонах тренировок сверхзвуковых истребителей могут быть слышны звуки, похожие на взрывы.

„Пилоты ВВС Германии на истребителях Eurofighter Typhoon, поднятые с авиабазы ​​Лиелварде в Латвии, могут превышать скорость звука на высоте около десяти километров, а когда объект движется быстрее звука, они генерируют звуковой удар. В передней части самолета создается давление звуковой волны, которое слышно человеческому уху как взрыв или гром“, - говорится в сообщении армии.

Во время учений жителей и гостей просят проявлять понимание, сохранять спокойствие и продолжать свою обычную деятельность.

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