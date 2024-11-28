2024.11.28 14:59

В миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии присоединяются французы с истребителями Rafale

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Prie NATO oro policijos misiją vykdančių italų jungiasi prancūzai
Prie NATO oro policijos misiją vykdančių italų jungiasi prancūzai
ФОТО: Lietuvos kariuomenė

В четверг на авиабазе ВВС Литвы в Шяуляй состоялась церемония смена воинских контингентов, выполняющих миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии – к миссии приступили французские солдаты и новый контингент ВВС Италии.

Итальянцы с истребителями Eurofighter Typhoon продолжат работу своих соотечественников, которые последние четыре месяца защищали воздушное пространство стран Балтии. Итальянцам также будут помогать солдаты французских ВВС с истребителями Rafale. В течение следующих четырех месяцев обе страны будут защищать воздушное пространство Литвы восемью истребителями.

Солдаты итальянских ВВС участвуют в этой миссии в странах Балтии уже в седьмой раз, французы – в восьмой.

„Надежная защита воздушного пространства НАТО в странах Балтии является одним из важнейших элементов сдерживания и обороны. Я благодарю наших союзников, итальянцев и французов, за их приверженность безопасности нашего региона“, - цитируется в сообщении директор оборонной политики Министерства обороны Вайдотас Урбялис.

В состоявшейся в четверг церемонии смена контингентов воздушной полиции приняли участие послы Италии и Франции, представители штаба ВВС НАТО, командующий ВВС Литовской армии полковник Антанас Матутис, представители Шяуляя и другие гости.

ELTA напоминает, что миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии начала осуществляться в марте 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами НАТО.

С тех пор воздушное пространство стран Балтии уже патрулировали военнослужащие из Бельгии, Дании, Чехии, Великобритании, Испании, США, Польши, Норвегии, Нидерландов, Португалии, Франции, Румынии, Турции, Германии и Италии.

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