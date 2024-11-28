В миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии присоединяются французы с истребителями Rafale

Итальянцы с истребителями Eurofighter Typhoon продолжат работу своих соотечественников, которые последние четыре месяца защищали воздушное пространство стран Балтии. Итальянцам также будут помогать солдаты французских ВВС с истребителями Rafale. В течение следующих четырех месяцев обе страны будут защищать воздушное пространство Литвы восемью истребителями.
Солдаты итальянских ВВС участвуют в этой миссии в странах Балтии уже в седьмой раз, французы – в восьмой.
„Надежная защита воздушного пространства НАТО в странах Балтии является одним из важнейших элементов сдерживания и обороны. Я благодарю наших союзников, итальянцев и французов, за их приверженность безопасности нашего региона“, - цитируется в сообщении директор оборонной политики Министерства обороны Вайдотас Урбялис.
В состоявшейся в четверг церемонии смена контингентов воздушной полиции приняли участие послы Италии и Франции, представители штаба ВВС НАТО, командующий ВВС Литовской армии полковник Антанас Матутис, представители Шяуляя и другие гости.
ELTA напоминает, что миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии начала осуществляться в марте 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами НАТО.
С тех пор воздушное пространство стран Балтии уже патрулировали военнослужащие из Бельгии, Дании, Чехии, Великобритании, Испании, США, Польши, Норвегии, Нидерландов, Португалии, Франции, Румынии, Турции, Германии и Италии.