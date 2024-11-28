В миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии присоединяются французы с истребителями Rafale

Итальянцы с истребителями Eurofighter Typhoon продолжат работу своих соотечественников, которые последние четыре месяца защищали воздушное пространство стран Балтии. Итальянцам также будут помогать солдаты французских ВВС с истребителями Rafale. В течение следующих четырех месяцев обе страны будут защищать воздушное пространство Литвы восемью истребителями.

Солдаты итальянских ВВС участвуют в этой миссии в странах Балтии уже в седьмой раз, французы – в восьмой.