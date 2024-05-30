В Министерство иностранных дел Литвы вызвана посол Грузии

Как указывает министерство, послу выражено глубокое сожаление по поводу этого шага и других действий правящей партии Грузии. По мнению министерства, этот закон направлен на запугивание и ограничение деятельности гражданского общества в стране, среди прочего, он противоречит стремлению к интеграции в Европейский союз и НАТО.