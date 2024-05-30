В Министерство иностранных дел Литвы вызвана посол Грузии

Как указывает министерство, послу выражено глубокое сожаление по поводу этого шага и других действий правящей партии Грузии. По мнению министерства, этот закон направлен на запугивание и ограничение деятельности гражданского общества в стране, среди прочего, он противоречит стремлению к интеграции в Европейский союз и НАТО.
Послу также было подчеркнуто, что Литва вместе со своими партнерами обеспокоена этими сдвигами в Грузии и рассматривает возможные ответные меры.
Напомним, что во вторник парламент Грузии во вторник принял закон об "иностранном влиянии", что вызвало массовые протесты и международное осуждение. Законодатели проголосовали 84 против 4, преодолев вето президента Саломе Зурабишвили.
Данный шаг был предпринят, несмотря на непрекращающиеся уличные протесты и предупреждения Брюсселя и США о том, что эта мера наносит ущерб стремлению Грузии к членству в Европейском союзе (ЕС).