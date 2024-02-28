В МИД Литвы вызван временный поверенный в делах посольства России – ему вынесено строгое предупреждение

Как сообщает министерство, дипломат 27 февраля дал интервью российскому государственному информационному агентству "РИА Новости", в ходе которого сделал несоответствующие действительности заявления о причинах состояния двусторонних отношений, модальностях калининградского транзита и правах российских граждан.
В ходе беседы литовские дипломаты подчеркнули, что двусторонние отношения между Литвой и Россией резко ухудшились из-за российской агрессии против Украины, военных преступлений, совершаемых против украинского гражданского населения и военнослужащих.
Также было подчеркнуто, что Департамент миграции имеет право аннулировать вид на жительство иностранцев в Литве. Лица, не согласные с решениями Департамента миграции, могут обжаловать их в судах Литвы.
А. Елкину также указали, что Литва соблюдает принятые на себя обязательства и обеспечивает транзит лиц через территорию Литвы.
Контроль грузоперевозок по территории Литвы осуществляется в соответствии с правовыми актами Европейского союза и национальным законодательством. Временному поверенному в делах вынесено строгое предупреждение, что в случае повторения его ложных и вводящих в заблуждение заявлений Литва примет дополнительные ответные меры.