В МИД Литвы вызван белорусский дипломат: требуют объяснений по поводу заявлений угрожающего характера

Как указывается в сообщении министерства, в ноте выражен решительный протест против выступления первого заместителя госсекретаря Совета безопасности Беларуси Павла Муравейко, опубликованного в издании "Вечерний Минск" 24 октября этого года.
"Подобные заявления могут быть расценены как открытая угроза нападения на Литву и совершенно неприемлемы", - говорится в заявлении МИД.
МИД также потребовал от Беларуси немедленно предоставить официальное объяснение заявления П. Муравейко и напомнил, что Литва примет все возможные меры для обеспечения безопасности, суверенитета и территориальной целостности страны.