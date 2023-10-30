В МИД Литвы вызван белорусский дипломат: требуют объяснений по поводу заявлений угрожающего характера

Как указывается в сообщении министерства, в ноте выражен решительный протест против выступления первого заместителя госсекретаря Совета безопасности Беларуси Павла Муравейко, опубликованного в издании "Вечерний Минск" 24 октября этого года.

"Подобные заявления могут быть расценены как открытая угроза нападения на Литву и совершенно неприемлемы", - говорится в заявлении МИД.