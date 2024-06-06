В мае в Литве отозван вид на жительство почти у полутора тысяч иностранцев

Еще у 12 человек в Литве вид на жительство был аннулирован из-за угрозы государственной безопасности или общественному порядку.

Как сообщает министерство, в мае сотрудники Службы охраны государственной границы провели 61 проверку, из них 12 совместно с полицией, Департаментом миграции, Государственной инспекцией труда и Государственной налоговой инспекцией.

В ходе проверок ответственные учреждения проверили в общей сложности 1471 гражданина иностранных государств и выявили 17 лиц, нарушивших Закон о правовом статусе иностранцев. Еще 14 человек, приехавших из Беларуси, Пакистана, Грузии, Украины и т. д. были наказаны в административном порядке.