В мае украинские сотрудники проведут в Литве учения по гражданской обороне

"Мы должны учиться на уроках, извлеченных украинцами – их опыт защиты населения, укрепления государственных границ путем установки оборонительных сооружений и обеспечения защиты критической инфраструктуры чрезвычайно актуален для нас. Все это они делали в условиях войны, в крайне короткие сроки и с ограниченными ресурсами", - цитируется в распространенном в воскресенье сообщении посетившая Украину министр внутренних дел Агне Билотайте.

"Мы договорились о приезде украинских специалистов в Литву, я считаю, что их знания по предупреждению жителей, эвакуации и установке укрытий будут очень ценными и будут использованы в Литве", - добавила министр после встречи со своим украинским коллегой Игорем Клименко.