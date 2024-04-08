В Литву прибывают первые солдаты немецкой бригады

Бригада будет состоять из существующих и новых сформированных подразделений. В Литву будут переброшены 203-й танковый батальон из земли Северный Рейн-Вестфалия и 122-й бронетанковый пехотный батальон из Баварии. Боевая группа передовых сил, находящаяся сейчас в Литве, будет преобразована в многонациональный батальон и станет неотъемлемой частью бригады.

Как указывает Минобороны, Германия намерена разместить в Литве тяжелую бригаду с тремя маневренными батальонами и всеми необходимыми средствами, включая подразделения боевого обеспечения и снабжения.

Первые солдаты, прибывшие в Литву, поселятся в Вильнюсе и будут отвечать за планирование переброски бригады в Литву и согласование требований к военной инфраструктуре. К концу года увеличившийся основной элемент штаба будет отвечать и за помощь в переброске немецких солдат в Литву.

По данным ведомства, основную группу управления штаба 45-й бригады Lietuva ( Литва ) составят более 20 немецких солдат. Вместе с солдатами в понедельник в Вильнюс прибудет командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Германии Альфонс Майс.

Ожидается, что в Литву будет переброшено около 5 тыс. немецких солдат и гражданских, некоторые из них приедут со своими семьями.

Будет два места службы – Руднинкай и Рукла. Солдаты и их семьи будут жить в Вильнюсе и Каунасе, а пункты логистического обеспечения будут созданы и в других частях Литвы.

Летом 2022 года Германия взяла на себя обязательство разместить в Литве воинскую часть размером с бригаду – такое соглашение предусмотрено в коммюнике, подписанном Олафом Шольцем и президентом Гитанасом Науседой.

Планируется, что основная часть бригады будет переброшена к 2026 году. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, бригада выйдет на полную боевую готовность в 2027 году.

Размещение солдат по-прежнему вызывает вопросы