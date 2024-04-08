В Литву прибывают первые солдаты немецкой бригады

По данным ведомства, основную группу управления штаба 45-й бригады Lietuva (Литва) составят более 20 немецких солдат. Вместе с солдатами в понедельник в Вильнюс прибудет командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Германии Альфонс Майс.
Первые солдаты, прибывшие в Литву, поселятся в Вильнюсе и будут отвечать за планирование переброски бригады в Литву и согласование требований к военной инфраструктуре. К концу года увеличившийся основной элемент штаба будет отвечать и за помощь в переброске немецких солдат в Литву.
Как указывает Минобороны, Германия намерена разместить в Литве тяжелую бригаду с тремя маневренными батальонами и всеми необходимыми средствами, включая подразделения боевого обеспечения и снабжения.
Бригада будет состоять из существующих и новых сформированных подразделений. В Литву будут переброшены 203-й танковый батальон из земли Северный Рейн-Вестфалия и 122-й бронетанковый пехотный батальон из Баварии. Боевая группа передовых сил, находящаяся сейчас в Литве, будет преобразована в многонациональный батальон и станет неотъемлемой частью бригады.
Ожидается, что в Литву будет переброшено около 5 тыс. немецких солдат и гражданских, некоторые из них приедут со своими семьями.
Будет два места службы – Руднинкай и Рукла. Солдаты и их семьи будут жить в Вильнюсе и Каунасе, а пункты логистического обеспечения будут созданы и в других частях Литвы.
Летом 2022 года Германия взяла на себя обязательство разместить в Литве воинскую часть размером с бригаду – такое соглашение предусмотрено в коммюнике, подписанном Олафом Шольцем и президентом Гитанасом Науседой.
Планируется, что основная часть бригады будет переброшена к 2026 году. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, бригада выйдет на полную боевую готовность в 2027 году.
Размещение солдат по-прежнему вызывает вопросы
Хотя немецкие солдаты будут служить в Руднинкай и Рукле, они с семьями планируют жить также в Вильнюсе и Каунасе. Как указывает Минобороны, логистические пункты будут созданы и в других частях Литвы.
В феврале этого года директор по оборонной политики Минобороны Вайдотас Урбялис, возглавляющий двустороннюю рабочую группу Вильнюса и Берлина, немцы будут арендовать квартиры на общем рынке недвижимости.
"Как и все остальные люди, как и многие жители, они просто будут снимать квартиры", - сказал в феврале В. Урбялис.
В октябре прошлого года мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас заверил, что столица ищет территорию, где можно было бы основать городок солдат, служащих в немецкой бригаде. По его словам, речь идет о десятках многоквартирных домов.
"Также необходимы все общественные услуги, поскольку солдаты приедут с семьями, нужны новые объекты образования и обучения, возможно, учреждения здравоохранения. Инфраструктура должна создаваться с нулевого этапа", - сказал тогда мэр радио LRT, отметив, что это обсуждение пока находится на начальной стадии.
Бывший министр обороны Арвидас Анушаускас утверждал, что немецкие солдаты будут размещены на территории города Вильнюса, но не пожелал уточнять, какие именно места предусматриваются.