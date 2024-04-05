В Литву прибыла седьмая смена португальских ротационных сил

Португальские солдаты прибывают в Литву в соответствии с согласованными НАТО мерами сдерживания, направленными на усиление сдерживания и противодействие угрозам государствам Альянса.

Как указано в опубликованном сообщении, португальские солдаты вместе с Пехотной бригадой "Жемайтия" им. Великого гетмана литовского Яна Кароля Ходкевича и другими подразделениями Литовской армии до июля будут тренироваться в рамках совместных учений. Они будут дислоцироваться на полигоне им. бригадного генерала Повиласа Плехавичюса в Кайряй.

В пятницу в Клайпедский морской порт из Португалии прибудет и военная техника – внедорожники, грузовики и боевые катера.