В Литву прибыл президент Украины

 
ELTA
ru.DELFI.lt
В Вильнюсском аэропорту в среду, около 10:30 приземлился самолет президента Украины Владимира Зеленского.

В аэропорту президента Украины встречал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Сегодня президент Украины Владимир Зеленский прибывает в Литву. Приглашаю всех в 15:30 на площадь С. Даукантаса, где президент Украины обратится к народу, желая выразить благодарность всем вам за неустанную поддержку и помощь Украине и ее народу", – пишет президент Гитанас Науседа на своей странице в Facebook.

Никаких подробностей о визите и продолжительности пребывания В. Зеленского в Литве пока не сообщается.

Последний раз В. Зеленский посещал Литву в июле прошлого года, во время саммита НАТО в Вильнюсе.

В тот раз президент Украины принял участие в заключительном мероприятии акции "Поднимаю флаг за Украину в НАТО" и произнес поздравительную речь на Лукишской площади.

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