В Литву прибудет экс-президент Тайваня

По словам представителя офиса Цай Инвэнь, визиты в Литву и Данию направлены на укрепление связей с европейскими демократическими странами и углубление знаний о Тайване на материке.

В ходе своего визита в Литву Цай Инвэнь, занимавшая пост президента Тайваня с 2016 по 2024 год, выступит с речью в Вильнюсском университете и встретится с экс-президентом Литвы Далей Грибаускайте. Сообщается, что целью визита является дальнейшее развитие прочного демократического и экономического партнерства между двумя странами, поскольку Литва является важным единомышленником Тайваня в Европе.