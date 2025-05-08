2025.05.08 07:05

В Литву прибудет экс-президент Тайваня

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ru.DELFI.lt
Tsai Ing-wen
Tsai Ing-wen
ФОТО: SAM YEH | AP / Scanpix

Экс-президент Тайваня Цай Инвэнь посетит Литву в пятницу по приглашению Дали Грибаускайте, сообщили в среду тайваньское информационное агентство CNA и Радио Тайваня.

По словам представителя офиса Цай Инвэнь, визиты в Литву и Данию направлены на укрепление связей с европейскими демократическими странами и углубление знаний о Тайване на материке.

В ходе своего визита в Литву Цай Инвэнь, занимавшая пост президента Тайваня с 2016 по 2024 год, выступит с речью в Вильнюсском университете и встретится с экс-президентом Литвы Далей Грибаускайте. Сообщается, что целью визита является дальнейшее развитие прочного демократического и экономического партнерства между двумя странами, поскольку Литва является важным единомышленником Тайваня в Европе.

Из Литвы экс-лидер Тайваня отправится в Данию, где, по приглашению Фонда альянса демократий, примет участие в 8-м Копенгагенском саммите демократии13-14 мая.

Это второй визит Цай Инвэнь в Европу с мая прошлого года, когда закончился ее второй срок на посту президента. В октябре 2024 года она посетила Чехию, Францию ​​и Бельгию.

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