В Литву доставлены ракеты для систем Javelin

„Недостаточно иметь сами системы, для комплексного сдерживания необходимо достаточное количество ракет. Эта закупка у США существенно способствует укреплению обороноспособности Литвы и долгосрочному повышению боеспособности Литовской армии“, – заявил министр национальной обороны Лауринас Кащюнас .

В министерстве отмечают, что система Javelin является современным оружием, способным уничтожать современные танки с реактивной броней в светлое и темное время суток на расстоянии 75 м – 2,5 км.