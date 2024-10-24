В Литву доставлены грузовики Unimog U5000

По договору, подписанному в сентябре этого года, Агентство оборонных ресурсов (АОР) при Министерстве национальной обороны договорилось с Агентством НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA) о дополнительной закупке 51 грузовика Unimog U5000.
„В сентябре мы подписали контракт на закупку Unimog U5000 и уже сегодня видим эти современные грузовики, которые очень нравятся нашим солдатам, в Каунасе. В настоящее время в Литовской армии насчитывается около полутысячи таких грузовиков, однако мы должны продолжать систематическое снабжение наших солдат“, – заявил министр национальной обороны Лауринас Кащюнас.
Сообщается, что всего с 2021 года уже закуплено более 170 грузовиков Unimog U5000 на сумму 47 млн евро.
Как сообщает ЛА, эти грузовики используются для обеспечения логистического снабжения, перевозки военнослужащих, медицинской эвакуации и выполнения специальных задач.