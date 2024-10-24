2024.10.24 18:13

В Литву доставлены грузовики Unimog U5000

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Lietuva perka papildomą pusšimtį „Unimog“ U5000 sunkvežimių
Lietuva perka papildomą pusšimtį „Unimog“ U5000 sunkvežimių
ФОТО: KAM

В четверг в Службу депо Литовской армии (ЛА) в Каунасе прибыли двухкабинные медицинские грузовики Unimog U5000.

По договору, подписанному в сентябре этого года, Агентство оборонных ресурсов (АОР) при Министерстве национальной обороны договорилось с Агентством НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA) о дополнительной закупке 51 грузовика Unimog U5000.

„В сентябре мы подписали контракт на закупку Unimog U5000 и уже сегодня видим эти современные грузовики, которые очень нравятся нашим солдатам, в Каунасе. В настоящее время в Литовской армии насчитывается около полутысячи таких грузовиков, однако мы должны продолжать систематическое снабжение наших солдат“, – заявил министр национальной обороны Лауринас Кащюнас.

Сообщается, что всего с 2021 года уже закуплено более 170 грузовиков Unimog U5000 на сумму 47 млн евро.

Как сообщает ЛА, эти грузовики используются для обеспечения логистического снабжения, перевозки военнослужащих, медицинской эвакуации и выполнения специальных задач.

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