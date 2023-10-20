В Литве завершились международные военные учения "Железный волк 2023-2"

По итогам учений был опробован принцип разделенного штаба – отдельные его части в целях безопасности действовали независимо друг от друга, на увеличенных расстояниях, а также были опробованы коммуникационные системы, позволяющие осуществлять связь между бригадой и подчиненными батальонами на больших расстояниях, было проведено обучение реагированию на атаку стаи дронов, соблюдению мер по предотвращению враждебной радиоэлектронной борьбы.