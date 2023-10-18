В Литве заработало четыре парка аккумуляторных батарей, необходимых для отключения от кольца БРЭЛЛ

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Dainius Kreivys
Dainius Kreivys
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

В среду официально объявлено ​​о работе всех четырех парков аккумуляторных батарей общей мощностью 200 МВт. По словам министра энергетики Дайнюса Крейвиса, запуск эксплуатации этих парков является важным шагом в целях повышения энергетической независимости от России в рамках отключения от кольца БРЭЛЛ.

Как сообщил в среду радио LRT Д. Крейвис, парки аккумуляторных батарей позволят не терять энергоснабжение в случае колебаний частоты электроэнергии.

"Эта система будет гарантировать, что в случае какой-либо чрезвычайной ситуации у нас не будет так называемого отключения электроэнергии. Если в системе произойдет какое-либо колебание частоты, какой-либо инцидент, батареи тут же включатся и стабилизируют все электроснабжение страны", - сказал Д. Крейвис.

По его словам, аккумуляторные парки – еще один важный шаг на пути повышения энергетической независимости от России.

Д. Крейвис подчеркнул, что страны Балтии намерены отключиться от кольца БРЭЛЛ и синхронизироваться с Западной Европой в 2025 году.

"В следующем году, в августе, мы все дружно выходим из кольца БРЭЛЛ, сообщаем, что не продлеваем его, и в начале 2025 года все страны Балтии выходят на испытание самостоятельной работы и присоединяются к европейской системе", - утверждает Д. Крейвис.

Cимволическое начало работы системы накопления электроэнергии в Вильнюсском аккумуляторном парке в среду будут отмечать премьер-министр Ингрида Шимоните, министр энергетики Д. Крейвис, руководитель управляющего парками Energy Cells Римвидас Штилинис, руководитель группы EPSO-G Миндаугас Кейзерис и руководитель представительства Европейской комиссии в Литве Марюс Ващега.

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