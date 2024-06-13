В Литве запретили участвовать в госзакупках компаниям, поддерживающим Россию

На этапе принятия за проект проголосовали 80 парламентариев, 1 воздержался, ни один депутат не проголосовал против.

Предлагаемые поправки к закону направлены на ограничение участия в государственных закупках физических или юридических лиц, которые могут представлять угрозу национальной безопасности Литвы или ее партнеров, или косвенно способствуют военным мощностям России и кремлевскому режиму.

Также, если лицо действует в России или Беларуси или косвенно через налоги, участие в процессе мобилизации и пропаганды или другими способами способствует военным мощностям России, оно также не сможет участвовать в государственных закупках.