2024.09.12 12:26

В Литве в список памятных дней хотят включить день начала партизанской войны

 
ELTA
ru.DELFI.lt
21 июля – день начала партизанской войны.
21 июля – день начала партизанской войны.
ФОТО: Organizatorių archyvas

Член Сейма, министр обороны Лауринас Кащюнас предлагает добавить в список памятных дней 21 июля – день начала партизанской войны.

В среду он зарегистрировал предусматривающие поправки в Закон о памятных днях. По словам Л. Кащюнаса, это знаменательный день, связанный с важными фактами создания и укрепления государственности Литвы.

Ожидается, что новый памятный день будет способствовать сохранению памяти о партизанском сопротивлении второй советской оккупации Литвы, выражавшем истинную волю литовского народа.

Как указано в пояснительной записке к документу, первым военным столкновением, обнаруженным в архивных документах, являются данные Паневежского уездного отдела НКВД, когда 21 июля 1944 года партизаны Шимоньской волости обстреляли солдат Красной армии. В документе упоминается, что в ходе боев погибли лейтенант и 6 солдат оккупационной советской армии.

Центр исследования геноцида и резистенции жителей Литвы (ЦИГРЖЛ) предлагает считать эту дату – 21 июля 1944 года – формальной датой партизанского сопротивления второй советской оккупации.

„Эта дата символична еще и тем, что 21 июля 1940 года марионеточный советский орган литовской власти – Народный Сейм, согласно политическому сценарию, подготовленному руководством СССР, оккупировавшим Литовскую Республику, объявил Литовскую Советскую Социалистической Республику и принял декларацию о присоединении Литвы к СССР, тем самым де-юре узаконив оккупацию Литвы. Между тем партизанская война против советских оккупантов, начавшаяся 21 июля 1944 года и продолжавшаяся более десяти лет, выражала истинную волю литовского народа“, - говорит министр обороны Л. Кащюнас в пояснительной записке к документу.

В календаре памятных дней на данный момент 92 дня.

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