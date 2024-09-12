В Литве в список памятных дней хотят включить день начала партизанской войны

„Эта дата символична еще и тем, что 21 июля 1940 года марионеточный советский орган литовской власти – Народный Сейм, согласно политическому сценарию, подготовленному руководством СССР, оккупировавшим Литовскую Республику, объявил Литовскую Советскую Социалистической Республику и принял декларацию о присоединении Литвы к СССР, тем самым де-юре узаконив оккупацию Литвы. Между тем партизанская война против советских оккупантов, начавшаяся 21 июля 1944 года и продолжавшаяся более десяти лет, выражала истинную волю литовского народа“, - говорит министр обороны Л. Кащюнас в пояснительной записке к документу.